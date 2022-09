Bývalý hráč Opavy v úvodu druhé půle sobotního duelu s Brnem v pokutovém území zbytečně fauloval hostujícího Součka, který předtím atakoval gólmana Rakovana, jenž se chystal po brněnské akci založit protiútok.

Sudí Hocek si situaci po zásahu videorozhodčího prohlédl ze záznamu a nařídil ve prospěch Zbrojovky pokutový kop, který v 51. minutě bezpečně proměnil Řezníček.

„Viděl jsem to až po zápase. Celou dobu jsem si myslel, že faulovala Raky (Rakovan – pozn. red.). Dozvěděl jsem to od až lidí po zápase. Vůbec jsem nevěděl, že to bylo o něm,“ tvrdí Jelínek.

Možná i proto Didibu nestřídal. Vzápětí se však Kamerunec přimotal i ke třetí inkasované brance.

Po brejku z pravé strany nacentroval Hladík a čtyřiadvacetiletý smolař si před Ševčíkem srazil míč do vlastní sítě. „Chtěl to zachránit, ale chybu udělal předtím, když špatně vystoupil a nechal hráče za sebou,“ všiml si Jelínek.

Jeho tým to ovšem ani za hrozivého stavu 0:3 nezabalil. Naopak, dál se snažil výsledek zvrátit, odvrátit porážku.

„Kluci nesložili zbraně. Naopak, bojovali do poslední minuty. Bohužel jsme to nedotáhli ani na ten jeden bod,“ smutní čtyřicetiletý kouč.

Ševci chtěli se Zbrojovkou potvrdit výkon ze Sparty. Částečně se jim to povedlo.

Herně to nebylo zlé, výkonem určitě nepropadli, ale defenziva nebyla tak pevná jako v minulých zápasech a vpředu nebyli Zlíňané přesní.

„Byli jsme poctiví, dominantnější na míči a vytvořili si spoustu příležitostí, Brno ale bylo efektivní, potrestalo naše chyby,“ uvedl Jelínek.

Mužstvo po domácí ztrátě nijak nekritizoval. „Předvedli jsme jeden z našich lepších výkonů,“ míní.

Podle zlínského kouče rozhodly souboj moravských rivalů dvě věci. „Jednak neproměňování šancí, protože jen v první půli jsme měli tři vyložené šance, po kterých jsme mohli skórovat, a pak špatný vstup do druhé půle, kdy jsme si nechali Brno odskočit o tři branky,“ má jasno.

Další zkrat Didiby a zvláštní penalta. Ševci proti Zbrojovce ztrátu nedohnali

Ševce nezachránilo ani střídání. Žolík Dramé sice připravil gól Janetzkému a pak sám hlavou snížil na rozdíl jedné branky, na remízu už ale domácí nedosáhli.

I tak je věrní fanoušci ušetřili. Žádné pískání a nadávky na Letné slyšet nebyly. „Chtěl bych poděkovat všem fanouškům. I když jsme prohrávali 0:3, tribuny nás hnaly. Dneska jsme diváky cítili. I díky nim jsme bojovali až do konce,“ prohlásil Jelínek.

Jeho tým už ve středu čeká pohárový duel v Brně, kde se o postup utká s divizním Startem.

Jisté je, že Jelínek proti amatérům z nižší soutěže protočí sestavu, šanci dá méně vytíženým hráčům.