O výhře ševců rozhodl dvěma brankami Tomáš Poznar na začátku obou poločasů. „Už jsem t říkal několikrát. Jak Tomáš dře na tréninku, tak pracuje v každém zápase. Když odcházel ze hřiště celý hnědý,“ všiml si. „Dal důležité dvě branky, které nám přinesly tři body.

Doufám, že mu tam do konce podzimu ještě něco spadne,“ přeje si.

Karviné v důležité bitvě nepomohla vyrovnávací trefa ex-zlínského Bartošáka ve 28. minutě. Jeho spoluhráč Qose totiž na konci první půle neproměnil pokutový kop a v závěru byl vyloučen hostující stoper Eduardo Santos.

„Zápas se mi výsledkově hodnotí dobře. Získali jsme tři důležité body v nervózním utkání, které nepřineslo velkolepou podívanou. Balon se hlavně v první půli přeléval z jedné strany na druhou,“ říká Jelínek.

Výkon Fastavu poznamenalo brzké střídání středopolaře Hrubého. „Po jeho odchodu jsme z toho vypadli, bylo to pro nás složitější,“ připouští.

Páníka je mi trošku líto, přiznává Poznar. Co říká o Bartošákovi?

Karviná se rychle otřepala. Rána Túlia šla ještě těsně mimo, ale rána Bartošáka s přispěním tyče zapadla do sítě. V závěru půle nařídil sudí Machálek po konzultaci s videorozhodčím pokutový kop za ruku Vraštila, Qosaho střelu však Rakovan vyrazil. „Raky nás podržel. Kdyby šla Karviná do vedení, bylo by těžké to otáčet,“ ví dobře Jelínek.

Po přestávce Zlín zrychlil hru a brzy si vzal vedení zpět. V 50. minutě odcentroval Hlinka, Poznar na hranici malého vápna procedil míč jak přes Křapku, tak i gólmana Ciupu. Domácí útočník si polepšil na šest branek v ligovém ročníku.

Zlínští pak zcela ovládli dění na hrací ploše. Hosté si ve zbytku utkání gólovou šanci nevypracovali.

„Druhá půle byla z naší strany dobrá, šli jsme za druhým gólem a dali jsme ho,“ těší Jelínka. „V závěru, kdy jsme nemohli střídat, Karviná zjednodušila hru a nakopávala míče dopředu, to byl boj,“ prohlásil.

Ševci to však i bez několika opor zvládli, byť utkání spíše odmakali, než že by Karvinou na těžkém terénu přehráli fotbalovostí. „Diváci si myslí, že pokaždé budeme hrát jako Barcelona. Když ale nejsme kompletní, je to pro nás složitější,“ říká.

„Obranu máme poslepovanou. Chybí nám krajní beci, museli jsme rozbít stoperskou dvojici. Kluci to neměli jednoduché, ale zvládli to,“ oddechl si luhačovický rodák.

Poznar pokazil Páníkovi návrat do Zlína. Ševci zdolali poslední Karvinou 2:1

Fotbalisty Zlína do Vánoc ještě čekají dva duely. Už ve středu hrají pohár na Slavii, podzimní část FORTUNA:LIGY zakončí v neděli v Olomouci.

„Bohužel smůla se nám lepí na paty. Dvě nebo tři utkání neodehrajeme v nejsilnější sestavě, což je problém. Pokaždé hrajeme jinak, kluci nastupují na jiných postech, a to lidé nevidí. Když se to promíchá, kombinace nefunguje,“ všímá si.

Mladý kouč v sobotu postrádal nejen vykartovaného beka Cedidlu, ale i marody Dramého, Matejova, Jawa či Janetzkého.

„Dramé i Janetzký jsou vyřazení do konce podzimu, Matejov a Cedidla by mohli stihnout alespoň Olomouc. U Jawa je to komplikovanější. Jeho prognózu nevím,“ dodává Jelínek.