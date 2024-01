Vůbec jako první tým FORTUNA:LIGY odstartovali zimní přípravu fotbalisté Zlína. Ševci se na Letné sešli v úterý po obědě. Po přesunu na Vršavu absolvovali první trénink v novém roce 2024.

Trenér Bronislav Červenka měl k dispozici téměř stejný kádr jako před Vánocemi. Pryč je pouze Youba Dramé, místo Francouze dorazil na Moravu gruzínský křídelník Zviad Načkebija.

„Vybral jsem si ho se svými asistenty. Společně jsme ho skautovali asi dva měsíce. Je typologicky jiný než krajní záložníci, co tady jsou. Je dynamický, pohyblivý, pracovitý, umí hrát jeden na jednoho. Věřím, že všechno bude v pořádku. Snad je to dobrý kup a pro nás i posila,“ doufá zlínský trenér Bronislav Červenka.

Jiná nová tvář do Baťova města zatím nedorazila.

Vedení klubu ale dál řeší doplnění kádru, shání posily. „Intenzivně na tom pracujeme,“ tvrdí Červenka.

Ševci údajně dotahují příchod až tří hráčů. Lákají borce do útoku i defenzivy.

Do konce týdne by mohli dorazit alespoň dva z nich. „Je to na velmi dobré cestě. Věřím, že to klapne,“ nepochybuje kouč.

Prioritou předposledního týmu FORTUNA:LIGY je jednoznačně útočník.

„Máme rozjednaná asi čtyři jména. Pokud přijdou alespoň dva hráči, bylo by to velmi pozitivní. Všechno jsou to zajímavé typy,“ říká Červenka.

Nástupce trenéra Vrby chce také jednoho středového hráče. „Řešíme i varianty na kraj hřiště, kde nás to ale nyní až tolik netrápí jako pozice hroťáka a šestky,“ uvedl mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku.

Ševci se po posilách poohlížejí hlavně v zahraničí, lanaří však také fotbalisty z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Všechno jsou to spíše mladí a talentovaní hráči, kteří mají kvalitu i charakter, měli by zapadnout do našeho týmu,“ nepochybuje.

Fanoušci už ve žlutém dresu neuvidí Youbu Dramého.

Francouzský křídelník si po vypršení smlouvy hledá nové angažmá. „Bavili jsme o prodloužení, ale nechtěl tady působit a stal se volným hráčem. Ani nevím, kde bude hrát,“ uvedl Červenka.

Otazník visí i nad Pidrem. Bosňan už totiž na konci podzimu odletěl domů a vyřizuje si víza. „Počítáme s tím, že se k nám vrátí, ale pokud se to protáhne až do konce ledna, je to problém. Jeho adaptace a začlenění do týmu je složitější,“ uvědomuje si kouč.

Start zimní přípravy vynechal i útočník Žák, kterého čeká operace kolena. „Mimo bude celý leden. Naplno se do týmu vrátí až v březnu,“ informuje trenér. Naopak naprosto v pořádku je Španěl González. Bývalý středopolař Dukly Praha a Olomouce už si ve volnu plnil individuální tréninkový plán, nyní se připravuje normálně s týmem. „Ale bude do toho naskakovat postupně. Nechceme nic uspěchat,“ říká Červenka.

Šanci v prvním týmu dostanou i Jura s Bobčíkem z juniorky nebo další mladíci Číž, Kulíšek a Polášek, o které ale stojí druholigová Kroměříž.

Ševci se budou na těžké ligové boje chystat hlavně na Vršavě.

Na umělé trávě stráví až sedmdesát procent času. „Příprava bude stejná jako v jiných letech,“ hlásí Červenka.

Kondiční blok potrvá deset dní, postupně ševci přejdou do klasického týdenního mikrocyklu, jaké bývají běžně v sezoně a budou se připravovat na ostrý start jarní části.

Na ševce v zimní pauze čekají tři zápasy Tipsport ligy a dva přípravné duely.

Na umělé trávě ve Skalici se utkají se Zlatými Moravci a domácím MFK, závěrečný zápas proti Zbrojovce Brno sehrají v sobotu 20. ledna na Vršavě.

„Chceme, aby zápasy měly kvalitu a abychom vyhrávali. Do každého střetnutí půjdeme na sto procent,“ varuje soupeře Červenka.

Herní formu budou Zlíňané ladit především proti Vyškovu a Dunajské Stredě. Právě souboj s předním slovenským týmem by měl být generálkou na jarní boje ve FORTUNA:LIZE.