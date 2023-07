Hlavně nemít starosti se sestupem! Fotbalisté Zlína si rádi odpustí další nervák a emotivní bitvy o setrvání v české nejvyšší soutěži. I s výrazně obměněným a omlazeným kádrem by se ve FORTUNA:LIZE rádi posunuli výš.

Fotbalový Zlín uspořádal předsezonní tiskovou konferenci v hotelu Baltaci Atrium. Na snímku trenér Pavel Vrba. | Foto: FC Zlín

„Víme, že nás čeká těžká sezona, ale blížící se zápasy vyhlížíme s optimismem. Doufejme, že se vyhneme baráži a nebudeme mít starosti se záchranou. Úspěchem by bylo umístění ve středí části tabulky, abychom měli klid,“ říká trenér FC Zlín Pavel Vrba.

Ševci by v podzimní části rádi navázali na výkony a výsledky z nadstavbové části a baráže, protáhli sérii deseti zápasů bez porážky, kterou drží od konce května, kdy uspěli v Pardubicích.

Počítat výsledky z letní přípravy, ve které Zlíňané narazili na soupeře z druhé ligy, ovšem příliš nejde.

„Samozřejmě dobře víme, že jsme se na konci minulého ročníku potkali s mužstvy našich kvalit. Nemůžeme se rovnat se Spartou, Slavií nebo Plzní, tyto mančafty jsou momentálně trošku dál. Bylo by hezké sbírat body s top českými týmy, ale my musíme vítězit především nad srovnatelnými celky. Tak, jak se nám to dařilo v závěru minulého ročníku,,“ prohlásil Vrba.

Na Letné došlo po úspěšné baráži s Vyškovem k poměrně velkému třesku.

V Baťově městě skončilo hned deset hráčů.

Většina z nich přitom patřila k těm zkušenějším a věkově starším borcům, kteří byli tváří Zlína v minulých letech.

Jde o Hrubého, Hlinku, Procházku nebo Čanturišviliho. Pryč jsou také Fillo, Hloušek, Kozák, Silný a Balaj. „O dva z nich jsem stál, ale vydali se jiným směrem. My taky chceme od nové sezony jít trošku jinou cestou. Budoucnost Zlína leží hlavně na mladých hráčích, kteří už loni prokázali svoji kvalitu,“ zjistil Vrba.

Nový kapitán Zlína Simerský: Karviná je hratelná. Není důvod se jí bát

Devětapadesátiletý kouč se týmu ujal v lednu na začátku zimní přípravy, s přebudováním kádru ale začal až v létě.

Šanci v letní přípravě dostali také šikovní mladíci z Vršavy.

„Na jaře vystřelil Slončík, který byl první vlaštovka. Nyní bude mít více zodpovědnosti. Teď hledáme další mladé kluky. Věřím, že jsou tam další dva nebo tři, kteří mohou na podzim začít dostávat prostor a stát se postupně platnými jako Slon. Důležité také je, že je uzdravil Tkáč,“ těší nejen Vrbu.

V tréninku i v zápasech zaujali navrátilec z hostování Hrdlička, Bužek, Číž i Polášek.

Novými tvářemi jsou vedle mladíků z vlastní líhně i odchovanec Tomáš Čelůstka (dosud Kypr), útočníci Filip Žák (Teplice) a Senegalec Latyr Ndiaye, který působil v nižších francouzských soutěžích. „Dva z nich jsou zkušení, znají naši ligu. Navíc Čelůstka je domácí kluk, což je jedině dobře. Zlín by měl sázet především na hráče z regionu, co mají k městu, klubu vztah. Já jsem toho jako rodák z Přerova příkladem,“ líčí s úsměvem.

Grygera: Klub je díky majiteli stabilizovaný. Největší posilou je uzdravený Tkáč

Ševci, kteří se k prostému názvu FC Zlín vrátili po ukončení spolupráce s dosavadním titulárním partnerem, vstoupí do ligy zítra v sobotu na hřišti nováčka z Karviné. Hned za týden na své Letné přivítají mistrovskou Spartu a následně jedou na Slavii.

„Los pro nás není jednoduchý, v úvodu narazíme převážně na top mužstva ligy. Pro nás to moc zajímavé není, ale pro vás novináře a pro fanoušky ano,“ uvedl Vrba.

„Možná se budou soupeři soustředit na důležitější zápasy v evropských pohárech, kde se budou chtít dostat do skupiny, a my budeme mít možnost překvapit. My ale určitě nebudeme hrát jenom zanďoura, nakopávat a bránit. Máme v týmu hráče, kteří umí s balonem a dokážou pobavit lidi,“ dodává Vrba.

Tak snad to Slončík a spol. na podzim rozjedou.