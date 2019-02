I po náročném týdennímu drilu a v třeskutém mrazu si druhý přípravný zápas užili. Fotbalisty Zlína nečekaná trenérská rošáda nijak zvlášť nepoznamenala. Ševci pod vedením nového kouče Romana Pivarníka deklasovali slovenskou Nitru 5:0.

Po sobotním jednoznačném utkání byl čas i na vtípky.

„Výsledek je dobrý, napadalo nám to tam. Kluci vpředu si zastříleli. Pro nás vzadu je zase důležité, že jsme to ubránili a nedostali gól. Předvedená hra se musela lidem, co na zápas přišli, líbit,“ je přesvědčený stoper Fastavu Josef Hnaníček.

Novému trenérovi připisuje jednu z branek.

„Nevím, jestli to byl ten první nebo druhý gól, ale stejnou situaci jsme v pátek asi tak půl hodiny pilovali na tréninku. A pak nám to v zápase vyšlo. Hned jsme se všichni smáli, že to bylo dobré,“ prohlásil Hnaníček.

Jinak úsměvy jdou v tvrdém zimním drilu stranou. Ševci dál vstřebávají koňské dávky, všichni makají nadoraz.

„Je to docela makačka, ale tím neříkám, že jsme se pod trenérem Bílkem flákali,“ líčí.

„Každý den běháme, máme toho dost. Všechny nás bolí stehna,“ pokračuje bývalý hráč Znojma nebo Příbrami.

Komplikací je mrazivé počasí, které po sněhové nadílce dorazilo na Moravu.

„Není to moc příjemné na fotbal. Už se těšíme do Turecka, kde budou lepší podmínky. Navíc se hezky napapáme, tak to bude dobrý,“ vtipkuje.

Do vyhlášeného letoviska Antalya ovšem neletí na dovolenou, nýbrž za další tvrdou prací. I čas na odpočinek ale ševci v Beleku budou mít. Ptát se Hnaníčka, jak volné hodiny využije, asi netřeba.

„Já si beru s sebou playstation. Ten nemůžu zapomenout. To si radši nevezmu kopačky. S Železem už se těšíme,“ usmívá se.

Zkušený dvaatřicetiletý fotbalista zažil v kariéře mnohé, ale trenérský velotoč uprostřed přípravy nikdy.

„Je pravda, že to bylo docela narychlo. Nečekali jsme, že nás trenér Bílek opustí. Bylo to ale jeho rozhodnutí, my s tím nic neuděláme. My mu jenom můžeme popřát do nového angažmá hodně štěstí,“ uvedl Hnaníček.

Rodák ze Štítné nad Vláří stejně jako další hráči Fastavu na reprezentačního kouče jenom tak nezapomene.

„Jsme rádi, že tady byl,“ přiznává poctivý fotbalista.