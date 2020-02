„Chtěli jsme tady vyhrát, ale prohrou 0:2 jsme si situaci určitě zkomplikovali,“ vnímá zklamaný trenér Fastavu Jan Kameník.

Zlínský kouč nebyl spokojený s výsledkem ani výkonem. Od svých svěřenců čekal daleko víc.

Celkově byl samozřejmě zklamaný. „Věděli jsme, že způsob hry bude trošku jednodušší, přesto jsme nedokázali dobře sbírat odražené míče od soupeřů. V tom nás domácí předčili. My jsme se pořádně nedostali do hry,“ štve Kameníka.

K přístupu hráčů ale výhrady neměl. „Do utkání jsme šli naplno. Na hráčích bylo vidět odhodlání, soupeř byl však pohyblivější ve středu pole i na křídlech,“ všiml si.

Ševci v první půli přečkali několik standardních situací a rohů, ve 29. minutě přesto inkasovali. Po Ba Louově centru od praporku se dostal k míči Smrž a volejem z hranice vápna poslal Karvinou do vedení.

Zlín si v první půli vypracoval dvě velké obrovské příležitosti ke skórování, ale hlavičku Fantiše i únik Jawa bravurně zneškodnil karvinský gólman Bolek. „Koncovka je teď to, co nás trápí. Z takových šancí prostě musíme udeřit,“ láteřil Kameník.

Nedokázali jsme podržet míč

Výhrady o přestávce ovšem neměl pouze k ofenzivní části, ale také k mezihře.

„Nedokázali jsme míč pořádně podržet, kombinovat. Domácí nás velmi rychle dostupovali, eliminovali naši hru,“ říká. „Když jsme se už dostali do křídla, nedokázali jsme zase balon poslat do pokutového území. V naší hře byla spousta ztrát, nepřesností. Je na čem pracovat,“ ví dobře.

Po přestávce tempo opadlo, ubylo vzruchu i šancí. „Domácí se zatáhli a nechali nás hrát. My jsme se tam ale velmi obtížně dostávali. Hráli jsme pouze po šestnáctku. Nedokázali jsme totiž dát pořádnou finální přihrávku ani soupeře pořádně ohrozit,“ štve Kameníka.

Severomoravané odpor Fastavu zlomili v 83. minutě, kdy po úniku Ba Loui udeřil Taiwo.

Ševcům k lepšímu výsledku nepomohly ani tři zimní posily. V obraně nastoupil Simerský, na hrotu operoval Jawo a ve druhé půli se na trávník podíval i Conde.

Žádný z nich ale porážce Fastavu nezabránil. „Simerský odehrál slušný zápas, Jawo i přes nějaké ztráty měl dobré momenty. Dostal se i do šance. Jelikož na konci neuhrál tolik míčů, střídal jsem ho. Conde se do toho úplně nedostal, měl dost ztrát, ale o těchto hráčích to nebylo,“ pronesl Kameník.

Záměr posílit útočnou hru důrazem a zkušenostmi osmatřicetiletému kouči nevyšel. Fantiš s Džafićem se střelecky neprosadili. Hostům vpředu kromě Poznara scházel také Ikaunieks. Lotyšský forvard totiž nedokončil předzápasový trénink, proto nebyl na utkání k dispozici. „Pevně doufám, že se brzy uzdraví a bude k dispozici proti Českým Budějovicím,“ přeje si zlínský trenér, který cítí, že ševci nejsou vpředu tak silní, jak by potřebovali. „Taková je realita. Stav, se kterým se musíme vypořádat,“ dodal Kameník.