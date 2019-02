V Plzni, kde má smlouvu, s ním nepočítali, proto útočník Tomáš Poznar moc toužil zůstat v Ostravě a dál spolupracovat s trenérem Bohumilem Páníkem. Jednání devětadvacetiletého fotbalisty s vedením Baníku ale v pondělí definitivně ztroskotalo, a tak vysoký forvard rád kývl na nabídku rodného Zlína.

Ve Fastavu, kam se vrací po téměř dvou letech, bude z mistrovské Viktorie hostovat celou příští sezonu.

„Určitě si nejdu do Zlína odpočinout nebo něco takového, to vůbec ne. Mám velkou chuť do práce a chtěl bych obnovit spolupráci s Lukášem Železníkem tak, aby nám to zase klapalo jako dřív,“ říká Poznar, který včera absolvoval na Letné první trénink a v sobotu se proti Mladé Boleslavi poprvé představí zlínskému publiku.



Jak se seběhl váš návrat do Zlína?

Musím říct, že rozhodla trošku náhoda, protože Zdeněk Grygera se mi ozval zrovna v období, kdy jsem ukončil jednání s Baníkem. Zeptal se mě, jaká je situace, tak jsem mu řekl, jak to je a v podstatě jsme se za pár hodin domluvili.



Překvapil vás zájem mateřského klubu?

My už jsme se s panem majitelem Červenkou a se Zdenkem Grygerou potkali ve volnu a toto téma lehce probírali. Já jsem v té době chtěl zůstat v Baníku, protože jsem nechtěl měnit klub. Chtěl jsem tam navázat na předchozí období. Nějaké další nabídky ještě byly, probíhala jednání, ale když se pak Zlín rozběhl, tak už nebylo co řešit.



Jak moc se změnil klub za dobu, co jste tady nebyl?

Popravdě se změnil hodně. Bylo to dost dané tím, že se zde hrála Evropská liga. Přitekly nějaké finance do klubu, tím pádem přišlo spoustu nových hráčů, došlo k rozšíření kádru. Změny jsou tady velké. Co se mě týká, já jsem jenom rád, že se Zlín tak posouvá.



Nebojíte se konkurence?

Úplně zmapované to nemám, ale konkurence je tady určitě velká. Musíme se semknout všichni, abychom byli připraveni a hráli ti, kteří dovedou tým k vítězství.





Kdo se jako první z kabiny dozvěděl o vašem návratu?

Samozřejmě Lukáš Železník. Byli jsme ale v kontaktu už déle. On má vždy ty informace jako první, takže mi hned volal.



Jak se těšíte na obnovenou spolupráci?

Je to pro nás taková výzva. Bavili jsme se o tom, jestli nám to spolu zase půjde. Takový ten poctivý fotbal, který jsme tehdy hráli, přinášel ovoce. Chceme na něj navázat a zase být produktivní. Od toho se pak odvíjejí výsledky mužstva, takže na toto se chceme určitě zaměřit, aby se nám zase dařilo.



Co očekáváte od trenéra Michala Bílka?

Mám ho zaznamenaného spíše negativně, kdy ho fanoušci sepsuli po EURU, nicméně já si myslím, že on chtěl chránit mužstvo před novináři a bohužel ti mu to potom dost opepřili. Hodně bych mu teď přál, aby se mu tady dařilo.



Jak zpětně hodnotíte odchod ze Zlína? Nelitujete přestupu do Plzně?

Asi ne. Samozřejmě tehdy jsme to asi mohli řešit možná jinak, ale nelituji toho, protože jsem poznal velký klub, jako je Plzeň a dá se říct, že jsem vyrazil do světa. V tomto směru mě to hodně obohatilo a myslím, že bylo i na čase trošku vylítnout z té ulity a dozrát. Domnívám se, že to se splnilo a teď je přede mnou zase další štace. Hrát zase doma.