Jak je možné, že jste se do ligy dostal v konkurenčním Synotu a ne ve Zlíně?

Tenkrát jsem byl ve Zlíně a hráli jsme doma utkání českého poháru právě proti Synotu. My druhá liga, Synot první liga a my je přejeli 7:1, něco neskutečného. Po tomto utkání došlo k prvním kontaktům a mému následném přestupu do Synotu. Jediným důvodem byla touha hrát první ligu.

Dali vám to kamarádi a spoluhráči ze Zlína tenkrát pocítit?

Vůbec ne. Měli jsme dobrou partu. Věřím, že mi to kluci přáli, i když to proběhlo v průběhu podzimní sezony a nebylo to jednoduché rozhodování. Cítil jsem odpovědnost k týmu a trenérům ve Zlíně. Bylo těžké pro mě odejít.

Roman Dobeš

Sezony v lize: 7

Zápasy v lize: 144

Góly v lize: 15

Asistence v lize: 15

Na Slovácku jste ale dlouho nevydržel, že?

Mé působení v Synotu bylo krátké. V zimě se změnil trenér a ten nový sázel na jiné typy hráčů. Byl jsem proto rád, že po začátku jarní části jsem se vrátil zpět do Zlína a nakonec mohl taky přispět k tomu, že jsme postoupili do první ligy.

Byla už tenkrát znát rivalita mezi kluby, nebo je to dneska mnohem vyhrocenější?

Tyhle zápasy jsou speciální a všichni – hráči, trenéři, vedení klubu i fanoušci se na ně hrozně těší. Všichni se znají, spousty lidí jsou kamarádi a ta rivalita je čistě sportovní. Každý chce vyhrát.

Dvě sezony jste strávil také v Bohemians, jejíž hlavní rival je Slavia. Bylo to menší pražské derby ještě divácky atraktivnější, vypjatější?

Tím, že jsem tam působil v době, kdy existovaly dvě a jeden čas dokonce tři Bohemky, tak to vůbec nebylo poznat, že se jedná o derby dvou klubů sídlících hned vedle sebe. Pro Bohemians to nebylo dobré období.

Na které derby nikdy nezapomenete?

Na ta vítězná. (úsměv)

Jak to máte nyní? Prožíváte zápasy Zlína? Chodíte se na ševce dívat?

Jelikož to mám časově trochu náročnější, tak někdy zajdu na stadion, někdy se podívám v televizi a někdy mi to nevyjde vůbec. Ale přehled si udržuji. Výsledky a výkony sleduji.

V sobotu půjdete na Letnou? Jaký zápas očekáváte? Souhlasíte, že favoritem je Slovácko?

Derby nemívají favorita. Jsou to speciální utkání – nerozhoduje postavení v tabulce ani aktuální forma. Rozhoduje odhodlání, míra motivace a touha po vítězství. Ten tým, který ukáže více vůle a touhy po vítězství většinou vyhraje. Přál bych si, abychom viděli ofenzivní fotbal hraný ve vysokém tempu.

Vnímáte, že Zlín nyní dává větší prostor odchovancům? A naopak, že Slovácko i díky vyšším ambicím teď má starší a vyzrálejší tým, mladíci se do sestavy moc nedostanou …

Slovácko má tým dlouhou dobu pohromadě a hráči mohou hrát spolu poslepu, což je velká výhoda, ale i Zlín už hraje delší dobu se stejným kádrem, takže ty herní vazby mezi hráči by měli taky fungovat. Myslím si, že oba kluby nejsou finančně tak silné, aby si mohli dovolit neustále kupovat hotové hráče na úkor vlastních odchovanců. Navíc prodej talentovaných hráčů tvoří příjem do rozpočtu klubu. Proto by pro ně měla být práce s mládeží jednou z nejdůležitějších složek klubu. Na druhou stranu, to že jste mladý, ještě neznamená, že automaticky budete hrát. Rozhoduje kvalita. Mladí kluci musí ukázat ctižádost, pracovitost, chtít se zlepšovat, a vnést do týmu mladický elán.

Trénujete mládež ve Zlíně. Naplňujete vás to? Jsou současní dorostenci jiní než jste byl vy?

Baví mě to čím dál víc. Momentálně máme kluky, kteří vytvořili skvělou partu. Vidíme na nich, že se chtějí zlepšovat individuálně i jako tým. A co je nesmírně důležité – chtějí vyhrávat. My se snažíme jim ukázat cestu, jak toho dosáhnout. Je krásné, když se nám podaří naše představy přenést na hráče a ti je dokáží uplatnit v utkání a ty věci fungují. Dělá to z nich lepší hráče, lepší tým. O to víc nás fotbal baví a těšíme se na každý společný trénink.