Zatímco hlavní arbitr si nezapíská první fotbalovou ligu do konce září, uherskohradišťský rozhodčí má zastavenou delegaci až do konec podzimní části. Komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR) se nelíbilo hlavně nevyloučení hostujícího obránce Martina Cedidlu za zákrok na Brazilce Ewertona.

„Komise rozhodčích vyhodnotila výkon celého týmu rozhodčích jako neuspokojivý. Rozhodčí nedodrželi jednu z priorit komise - ochranu zdraví hráčů," uvedla komise v komuniké na internetových stránkách FAČR.

Černý si první ligu nezapíská minimálně sedm kol, po trestu může být poprvé nasazen po reprezentační pauze v 10. kole.

Podle komise patřil sedmadvacetiletý talentovaný hlavní sudí k nejlepším v minulé ligové sezoně, v níž po jednom startu z ročníku 2020/21 odřídil 22 duelů.

Pro Ondráše, který zatím coby videorozhodčí asistoval u 36 zápasů nejvyšší soutěže a dvou utkání baráže, podzimní část skončila.

Tresty se nevyhnou ani dalším sudím z nedělního utkání. Asistenty byli Petr Caletka a Marek Podaný, čtvrtým rozhodčím Vít Zaoral a asistentem videorozhodčího Jaroslav Kubr.

„U ostatních členů týmu rozhodčích to bude zohledněno v nominacích na další kola první a druhé ligy," uvedla komise.

Rozhodčím vytkla celkově nepovedený výkon. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si stěžoval na několik podle něj nedostatečně potrestaných tvrdých zákroků.

Největší chybu udělali sudí v 59. minutě, kdy Cedidla u postranní čáry ostře "zajel" do Ewertona.

Vyloučení Procházky? Reakce byla taková jeho klasika, říká druhý stoper Simerský

Černý zlínskému bekovi udělil žlutou kartu a videorozhodčí Ondráš mu nedoporučil přezkoumat faul ze záznamu. Ewerton musel po zákroku střídat.

Černý za protesty udělil Trpišovskému a jednomu z jeho asistentů Zdeňku Houšteckému žlutou kartu. Cedidla se po utkání za faul omluvil.

Červenou kartu dostali ševci až v 70. minutě, kdy byl po druhém napomenutí vyloučen kapitán Václav Procházka. Pražané v závěru využili přesilovku k dvěma gólům a nad outsiderem zvítězili 4:1.

Komise rozhodčích odmítla, že by se Černý nechtěl k zápasu po jeho skončení vyjádřit.

„Podle vyjádření rozhodčího není pravda, že by odmítl po utkání poskytnout rozhovor pro média. Naopak účast na rozhovoru potvrdil a požádal, aby jej přišel někdo z organizačního týmu vyzvednout v kabině rozhodčích a doprovodil jej na rozhovor. Nikdo pro něj nepřišel, zřejmě tedy došlo k nějakému nedorozumění v organizaci rozhovoru," uvedla komise.

Jde o dosud nejvyšší trest za dobu působení současné komise rozhodčích pod vedením Radka Příhody, který se stal předsedou vloni v létě krátce po zvolení Petra Fouska novým šéfem FAČR.

V průběhu podzimní části minulé sezony komise na žádost UEFA přestala sdělovat přesnou délku zastavených delegací, v aktuálním výjimečném případě ale výši trestu zveřejnila.

S Cedidlou by na čtvrtečním zasedání mohla zahájit řízení disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Po žluté kartě to sice běžně nejde, ale může se tak stát v případě, že by došlo ke zranění, případně ke zjevnému pochybení rozhodčího, který by například zákrok neviděl.