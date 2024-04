Už je dva dny po zápase a v Baťově městě dál řeší nerozhodný výsledek s Pardubicemi. Fotbalisté Zlína ve 28. kole FORTUNA:LIGY doma remizovali 1:1 a nestáhli čtyřbodovou ztrátu na třinácté Východočechy. Duel na Letné sledovalo 3 143 diváků. Byli jste mezi nimi? Najděte se na fotkách externího fotografa Deníku Jana Zahnaše!

Utkání 28. kola FORTUNA:LIGY ve Zlíně, kde se představily Pardubice, sledovalo 3 143 diváků. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Na nedělní utkání jistě budou rádi vzpomínat bývalí hráči Zlína Aleš Dorotík s Václavem Cahynou. Od Petra Klhůfka, někdejšího kapitána ševců a zástupce staré gardy FC Zlín, o poločasové přestávce obdrželi k šedesátým narozeninám památeční dres s jménem a věkem, vyslechli si potlesk tribun.

V hledišti nechyběl ani Pavel Mareš s početnou rodinou. Otrokovický odchovanec, který v kariéře prošel Spartou, Bohemians 1905, Jihlavou či ruským Zenitem Petrohrad, se přijel podívat na syna Dominika, který nosí dres Pardubic a nechyběl v sestavě hostů.

Z výsledku byl stejně jako ostatní diváci rozpolecený. Fotbalisté Zlína remizovali ve 28. kole první ligy v duelu dvou sousedů v tabulce s Pardubicemi 1:1. Bodový rozdíl mezi oběma týmy na čtrnácté a třinácté pozici zůstal čtyřbodový.

Domácí poslal do vedení v 18. minutě Vukadin Vukadinovíč, za hosty vyrovnal krátce po přestávce z pokutového kopu Michal Hlavatý.

„Jsem zklamaný, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Zase jsme inkasovali, i když se pro nás zápas dobře vyvíjel. Náš výkon ve druhém poločase ovlivnila penalta a následné vyrovnání. Od té chvíle jsme byli nervózní. Odskakovaly nám míče, na něm byly Pardubice kvalitnější. Nedokázali jsme se semknout, více ohrozit branku soupeře a být agresivnější. Zápas skončil spravedlivou remízou, ale pro nás je to komplikace. Chtěli jsme se na Pardubice dotáhnout, každá ztráta doma mrzí,“ prohlásil zlínský trenér Bronislav Červenka.

Ševci nevyhráli šest z posledních sedmi kol, Východočeši sedm z minulých osmi, v nejvyšší soutěži však bodovali potřetí za sebou.

„Každý bod je dobrý, dnes bych řekl, že i zlatý. Musíme si je dále uhrávat sami,“ prohlásil pardubický kouč Radoslav Kováč.

Bývalý reprezentant po dvouzápasovém trestu znovu směl na střídačku, mužstvo koučoval od postranní čáry, výhru si ale v Baťově městě nepřipsal.

„Byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme tahali za kratší konec, chyběla nám kvalita jak v ofenzivě, tak i defenzivě. Chtěli jsme hrát aktivněji, ale (brankář) Dostál dobře rozehrával hru do krajů, kde nás Zlín přečísloval. Změnili jsme to do druhé půle, začali jsme hrát hru jako domácí, vývoj se otočil, oni museli dobývat. My jsme se celkově zlepšili, byli jsme více na míči, ale ve finální fázi jsme měli udělat víc,“ ví dobře.