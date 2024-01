ROZHOVOR/ Stejně jako spoluhráči byl na soupeře zvědavý, proti íránskému týmu totiž ještě brankář FC Zlín Stanislav Dostál nikdy nechytal, ale po pondělním zážitku a střetu s mužstvem FC Nassaji Mazandaran by si podobnou zkušenost klidně odpustil.

Brankář fotbalistů Zlína Stanislav Dostál při zápase v Turecku. | Foto: FC Zlín

„Jsem z toho trošku v šoku. Zápas moc fotbalové krásy neměl. Asi se v Íránu hraje jinak,“ nechápala po bezbrankové remíze jednička ševců.

Co vás tak zaskočilo?

Z naší ligy i jiných evropských soutěží jsem zvyklý na trochu jiný fotbal, víc souboj. Tady to prostě nešlo. Co zákrok, to se pískal faul. Hra byla neustále přerušená, takže jsme se ani pořádně nedostali do tempa. I tak jsme ale měli zápas zvládnout, protože jsme tam v prvním poločase měli dvě vyložené šance a po změně stran jsme nedohráli další dvě akce. Škoda, že jsme se nechali na konci po menší hlouposti vyloučit.

Hodnotit posily po podobném duelu asi nejde, že?

To vůbec. Kluci se snaží, ale na hodnocení je ještě brzy. Navíc já to nemám rád, navíc nejsem ani kompetentní. Co ale kluky vidím na tréninku, snaží se, zapadli do týmu. Typologicky i charakterově jsou dobří, není s nimi žádný problém. Doufám, že nám na jaře pomohou.

Už vyhlížíte jarní start FORTUNA:LIGY?Ligu vyhlížím, hlavně sleduji předpověď počasí. (úsměv) V Teplicích je to specifické, na severu Čech je počasí proměnlivé. Jeden den je hezky a další den přijde úplná hrůza. Doufám, že se kluby na start jara pečlivě chystají a trávníky budou v dobrém stavu a bude se na nich dát hrát. Všichni chceme, aby to mělo nějakou úroveň.

V Turecku si na podmínky stěžovat nemůžete. Nebo se pletu?

To ne. Tréninky tady si samozřejmě užívám. Je to daleko příjemnější, oproti Česku obrovská změna. Hlavně klima hrozně pomáhá. Přírodní trávu nic nenahradí. První dva dny jsem se s terénem spíše sžíval, protože balon se na ní chová úplně jinak než na umělce, kde jsme byli minulé tři týdny. Tady je to za normálních podmínek. Nyní pilujeme gólmanské věci jako je kopání, chytání, padání. Zkoušíme si rozehrávku, čelíme různé střelbě.

Děláte s Rakovanem jiné věci než na Vršavě?

Na začátku každého tréninku se nám věnuje trenér gólmanů. Vždycky chvíli jsme zvlášť, ale po určité době se vždy připojíme k týmu. Vždycky záleží na tom, jakou skladbu trénink má, jak nás trenéři a kluci potřebují. Většinu věcí ale děláme s týmem, taky ladíme herní věci do rychlosti a kombinace.

Jaká je letošní příprava? Je pro vás dobře, že jste nic nevynechal, tělo drží …

Jsem rád, že mi zranění i nemoci teďka vyhýbají. Jsem vděčný i za podmínky, protože když u nás byly teploty pod bodem mrazu, pro gólmany to nebylo úplně příjemné. Člověk se musí o sebe více starat. Nyní se ale cítím dobře. I když jsem občas více unavený, alespoň mám z čeho brát.

Energii můžete dobít i při regeneraci. Už jste byl v moři?

Moře mě láká, ale ještě jsem se do něj nedostal. Okoupat se půjdu asi v úterý, kdy budeme mít jednom jeden trénink a takový volnější den. Jinak mezi tréninky moc času není, navíc navečer už je tady chladno, to už se mi nechce otužovat. (úsměv) Ale chci nejen do moře, ale i do bazénů.

Jaká je turecká kuchyně?

Výborná! Jídlo se snažím střídat. Mně obrovsky chutnají zdejší sýry, dávám si je ke každému jídlu. Taky jsem fanoušek jehněčího masa, ale snažím se to kombinovat se zeleninou, která je tady lokální a jiná než v tuto dobu u nás. Je taková více fresh. (úsměv)