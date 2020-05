„Je to velká škoda, protože minimálně bod jsme si odtud odvést mohli,“ ví dobře opora Fastavu, která bude v sobotu čelit ostravským střelcům.

Jaké to bylo stoupnout si do branky po tak dlouhé pauze?

Na zápas jsem se po tak dlouhé pauze těšil, hořkost porážky ho bohužel zkazila. Bohužel jsme nevyužili téměř poločasovou převahu a nedokázali výsledek alespoň srovnat.

Paradoxně jste znovu chytal proti Jablonci a zase to dopadlo 0:1. Štve vás úterní porážka hodně?

Mrzí to hodně, protože už v prvním poločase jsme měli pár slibných přiležitostí ke vstřelení at' už vedoucího nebo vyrovnávacího gólu. Bohužel soupeř nás dokázal z první větší šance potrestal a náskok už udržel.

Jaké to bylo hrát bez diváků? Je výhoda, že vás alespoň spoluhráči dobře slyší?

Vzhledem k tomu, že pár přípravných utkání jsme už bez diváků odehráli, tak to taková změna nebyla. Ligové utkání bez fanoušků je ale takové zvláštní, má to pro všechny úplně jiný náboj. Na druhé straně slyšíme na hřišti každý pokyn. At' už z lavičky nebo mezi sebou, v tomhle je to pro nás výhoda, ale fotbal se hraje pro lidi.

Nyní máte doma Baník, který určitě na Letné nepoženou fanoušci. Může vám komorní atmosféra třeba i pomoct?

Když si vezmu, že Baník má na každém zápase velkou fanouškovskou podporu a vzpomenu na předchozí utkání u nás, tak nám to pomoct může. Jak moc, to ale ukáže až samotný zápas.

Je výhoda, že trenér Páník soupeře dobře znát?

Samozřejmě že to výhoda je. Je pravda, že trenér většinu hráčů soupeře dobře zná. Donedávna tam působil a typologii hráčů má určitě dobře přečtenou. (úsměv)

Vnímáte, že při těžkém losu potřebujete hlavně doma bodovat?

V naší situaci potřebujeme bodovat v každém zápase. Ale ano vnímáme, že především doma musíme vyhrávat. Dobře víme, že před sebou máme poslední dva domácí zápasy základní části a ty chceme využít.

Jak se vám zamlouvá, že se hraje už čtyři dny po utkání po utkání v Jablonci?

Zápasy v rychlém sledu mají výhodu v tom, že se nemusíme dlouho babrat v porážkách a můžeme hned myslet na další utkání. Na druhé straně čas na regeneraci není takový, jaký by měl být. Osobně si jen přeji, aby s postupnou únavou nepřicházela zranění a my zůstali bojeschopní. (úsměv)

Které ze současných opatření vás nejvíce štvou?

Neřekl bych, že by mě něco úplně štvalo, spíš pár věcí tak úplně nechápu. Vzpomenu jen jedno, co mi přišlo hodně divné v Jablonci. Nevím, proč musela půlka naši lavičky sedět v první řade na tribuně, když se pak na hřišti stejně všichni potkáme.