Byl jedním ze strůjců obratu ševců na prázdném stadionu v Českých Budějovicích, kde Moravané zvítězili 2:1.

„Jsem rád, že mi zápas vyšel. I když v něm samozřejmě byly různé technické chyby, což se dalo po takové pauze čekat, ale odhodlání první utkání zvládnout nám moc pomohlo,“ říká devětadvacetiletý zlínská jednička.

Výkon Dostála hned po utkání vyzdvihl kouč Fastavu Bohumil Páník.

Ke zkušenému trenérovi se postupně přidali také ostatní, zkušenému gólmanovi se tak v sobotu v noci hezky usínalo. „Slova chvály se vždycky poslouchají dobře. Jsem rád, že jsem týmu pomohl a urvali jsme pro nás hodně důležité body,“ těší ho.

V prvním poločase příliš práce neměl.

Hned v úvodu střetnutí nebezpečně hlavičkoval českobudějovický stoper Talověrov, až do obdrženého gólu ve 43. minutě byl ale klid.

Šance Dynama začaly přicházet až po přestávce. Největší tutovku měl Skovajsa, ale ve velké příležitosti trefil jen zlínského brankáře Dostála. „Byl to takový trošku házenkářský zákrok,“ usmívá se.

„Po prodlouženém centru míč vyplaval na zadní tyči a v té chvíli už zbývalo se jen roztáhnout, naštěstí to vyšlo,“ oddechl si.

„Soupeř mě trefil do nohy a následnou střelu poslal mimo, ale sportovně musím uznat, ze jsem měl i kousek štěstí, což k tomu taky patří,“ uvědomuje si.

V hektickém závěru si na něj nepřišel Brandner ani střídající Bassey, i proto ševci v lize pokořili České Budějovice poprvé po pěti duelech a ukončili třízápasovou sérii porážek. „Vyhrálo se, což je hlavní, proto je hodnocení celkově dobré,“ ví dobře. „Body jsou to hodně důležité. Hlavně proto, že první zápasy po tak dlouhé době, kdy jen trénujeme, bývají hodně ošidné,“ připomíná.

Je pravda, že oba soupeři po koronavirové přestávce začali opatrně a do tempa se dostávali jen pozvolna.

Herní praxe zkrátka schází, tréninky ostré duely nenahradí.

Také Dostál se těšil, až se liga zase rozjede. „Natrénováno máme všichni dobře. Sám jsem věřil, že jsem připravený. Budějovice jsme až na tu jednu situaci, která nám bohužel utekla, do ničeho velkého nepustili,“ míní.

Dostál se společně s kolegy Rakovanem a Šiškou po celou dobu pauzy připravoval normálně s týmem.

Občas s parťáky měli i samostatné gólmanské tréninky, ale jinak byl na hřišti se všemi spoluhráči.

Zlínskému odchovanci, který v letošní sezoně odchytal všech sedm ligových duelů, dlouhé období bez pořádného zápasu vadilo.

„Od začátku jsem moc nepochopil, proč nás vůbec zastavili,“ říká upřímně. „Jeden nebo dva týdny se to ještě nějak dalo zvládnout, protože si s rodinou uděláte hezký víkend, strávíte čas jinak než jste zvyklý, ale pak už vám ty ostré zápasy začnou chybět. Ještě když vidíte, že všude kolem se normálně hraje,“ pokračuje.

Nyní kvůli nahuštěnému programu se bude FORTUNA:LIGA hrát skoro až do Štědrého dne. „Jsem opravdu hodně zvědavý, jak to bude vypadat. Počasí ani terény v prosinci nebývají ideální, ale snad se to nějak zvládne,“ doufá.

Také nyní mají ligoví fotbalisté volno. Nejvyšší soutěž je totiž znovu přerušená. Na vině není vládní opatření, nýbrž druhá podzimní reprezentační přestávka. „Je to škoda, protože alespoň jedno kolo se do ní někam vložit mohlo,“ míní Dostál. „Na druhé straně věřím, že zase dobře potrénujeme a připravíme se na Plzeň,“ dodává.