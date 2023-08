ROZHOVOR/ Až bude po kariéře bilancovat, na nedělní zápas si taky jistě vzpomene. Brankář fotbalového Zlína Stanislav Dostál se při utkání proti Slavii neskutečně činil. Deptal střelce v sešívaném dresu, držel svůj tým na dostřel. Ani famózní zákroky zkušeného dvaatřicetiletého gólmana ševcům body nepřinesly, zlínskou jedničku mohla hřát jen slova chvály.

Brankář Zlína Stanislav Dostál v rozhovoru pro O2 Sport. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Je jasné, kdo bude v sestavě kola na postu brankáře,“ chválil svěřence zlínský trenér Pavel Vrba. „Snad mu naroste sebevědomí a svůj výkon přetaví v dalších zápasech pravdy, kdy doma budeme muset vyhrát,“ přidává.

Proti Slavii jste si pořádně zachytal, že?

Pro mě to byl mimořádný zápas. Šlo na mě spousta střel, občas jsem si připadal jako na střelnici, ale k bodům to nevedlo, což mě mrzí. Je to škoda. V prvním poločase jsme přežili spoustu šancí Slavie. Ještě v kabině o poločase jsme si říkali, že kdybychom dokázali bezbrankový stav ještě chvíli udržet, tak Slavia může znervóznit a my tam můžeme jednou utéct. Byla škoda, že jsme dostali gól hned po přestávce. Pro nás to byl obrovsky těžký zápas s obrovsky těžkým soupeřem a podle toho to i tak vypadalo.

Kdy naposledy jste čelil tolika střelám a šancím soupeře?

To si teď nevzpomenu, možná to bylo někdy na Spartě chvilku potom, co jsme postoupili. Tolik práce v jednom zápase jsem dlouho neměl.

Jak jste se vlastně cítil při zápase?

Při takovém množství střel, a když vám to ještě lepí, tak se chytá dobře. Bylo by to samozřejmě jiné, kdybychom z prvních dvou střel dostali dva góly. Pak se do toho složitě dostáváte. Zápas pak může dopadnout všelijak. Na začátku mi pomohlo, že to kolem mě lítalo, byly tam i tyčky. Naštěstí mi kluci také pomohli a nějaké věci ubránili. Když se do toho dostanete a chytnete něco navíc, cítíte se lépe a jdete tomu naproti. V tom druhém poločase to byl až trošku extrém.

Který zákrok byste vypíchl?

Na konci tou nohou, když jsem běžel přes celé malé vápno a z posledních sil chytil hlavičku Chytila. Byl to takový vabank – zákrok, ale vyšlo to.

Spoustu práce jste měl hlavně na konci první půle, že?

Mě spíš zajímalo, kdy skončí nastavený čas a bude poločas. Slavia tam měla si čtyři nebo pět rohů, neskutečné závary. Lítalo to tam z jedné strany na druhou. Pořád jsem koukal po rozhodčím, jestli už nepískne konec.

Co říkáte na gól Ondřeje Lingra?

Byla to strašná škoda. Já jsem se snažil roztáhnout, ale dírka mezi nohama je a Ondra Lingr mi to dal zkušeně po zemi mezi nohy. Kdyby to napálil, tak mě třeba trefí, ale udělal to dobře.

Jak se vám zamlouvala atmosféra v Edenu?

Diváky musím pochválit. Mě těší, že na nás přišlo tolik lidí. Byť jsme Zlín, pro někoho třeba méně atraktivní soupeř. Sedmnáct tisíc diváků je krásné číslo. Nevím, jestli jich v době, kdy jsme hráli Evropskou ligu, na nás přišlo víc. Teď si nevzpomenu, ale atmosféra tady na Slavii byla super. Jsem rád, že přijel i hlouček fanoušků ze Zlína. V prvním poločase je bylo slyšet.

Věřil jste v závěru, že byste mohli urvat i bod?

Slavii se tam nepovedly nějaké věci v rozehrávce. Když jsem viděl některé ty průniky, tak jsem říkal, pojďme, pojďme. Bylo to o gól, pořád jsem cítil šanci. A myslím, že to zase tak daleko nebylo. Dramé to tam jednou mohl dávat pod sebe, Vuki tam taky cosi měl. Je škoda, že tyhle akci nedohrajeme. Pak musíme mazat osmdesát metrů dozadu a je to hrozně vysilující. Věřil jsem, že si vytvoříme nějaké závary, dostaneme Slavii pod tlak, ale nevyšlo to.