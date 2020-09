V neděli proti Spartě si jednička Fastavu připsala jubilejní stý start v nejvyšší fotbalové soutěži. Zlínský odchovanec si všechny starty ve FORTUNA:LIZE zaznamenal v dresu mateřského klubu.

„Dost to pro mě znamená. Ještě sto vychytaných nul a bude to pecka,“ usmívá se Stanislav Dostál, který si významného milníku kariéry váží. „Musím poděkovat spoustě lidem, ať už kolem fotbalu, nebo rodině, která mě vždy podporovala,“ ví dobře devětadvacetiletý gólman.

Opora Zlína se v sobotu doma na Letné mohla dočkat neobvyklé situace.

Bylo by opravdu pikantní, pokud by stý ligový zápas odchytala až doma proti Sigmě. Právě proti Hanákům totiž před dvanácti lety na stejném místě debutoval. „Bylo by to krásné, ale to už bych chtěl asi moc. Jsme moc rád za to, jak to je a věřím, že je ještě spousta zápasů přede mnou,“ uvedl Dostál.

Duelům, jako byl minulý víkend v Generali Aréně proti Spartě, by se ale v budoucnu rád vyhnul.

Ševci po posledním utkání cítili křivdu. Na Moravu z hlavního města odjížděli rozladění. Vždyť i v deseti lidech byli blízko remíze, nakonec po vlastním gólu kapitána Jiráčka a trefě Juliše v nastaveném čase prohráli s favoritem 1:3.

„Bylo to velké zklamání. Odehráli jsme slušné utkání a nemít tu trošku smůly u penalty, tak asi ten bod dovezeme, ale už je to za námi a my se teď soustředíme především na to, abychom zvládli zápas s Olomoucí,“ říká Dostál.

I když média ještě na začátku týdne rozebírala výkon rozhodčího Rejžka a diskutabilní momenty z nedělního zápasu, zlínští fotbalisté se snažili na duel rychle zapomenout.

I když i jim se některé verdikty rovněž zdáli hodně podivné. „Já jsem spíš zvědavý na to, až takové situace přijdou třeba v utkání Zlín – České Budějovice nebo v kterékoliv jiném, jak se budou posuzovat,“ uvedl Dostál. „Takových zákroků, kterých si rozhodčí ani nevšimne, je ve vápně spousta. Nám třeba řekl, že ho Prochy (Procházka – pozn.red.) strčil a pak se dozvíme, ze nakonec kopl do lýtka, tak si vyberte,“ krutí hlavou.

O vyloučení útočníka Jawa ale nediskutuje. „Bohužel Lamin měl žlutou kartu a obecně skluzy zezadu, i když máte balon, ale zároveň vezmete nohy, jsou posuzovány za žlutou kartu,“ ví dobře.

V zápase se Spartou už se ale babrat nechce. Fastav má před sebou další těžkou šichtu, v sobotu na Letné vyzve Olomouc.

Fanoušci jsou přesvědčení o tom, že pokud ševci naváží na poslední výkony, výsledek se tentokrát dostaví.

„Sigma hraje trošku jiný fotbal, než Sparta a my se na ni musíme připravit a splnit taktický záměr podobně, jako se nám to dařilo dlouho na Spartě,“ má jasno zlínský brankář.

Hanáci jsou rozjetí

Hanáci jsou ale stejně jako Pražané rozjetí. Olomoučtí fotbalisté prohráli jenom na Spartě, další tři duely zvládli a s devíti body se drží v popředí tabulky. „Musím uznat, že start mají parádní,“ souhlasí Dostál.

„Vždycky je znát, když dobře vstoupíte do sezony a chytnete herní pohodu. Kádr Sigmy se moc nezměnil, což je někdy opravdu výhoda. Navíc příchod Romana Hubníka udělal taky hodně. Svými zkušenostmi a přehledem soupeři k dobrému rozjedu hodně pomohl,“ míní jednička Fastavu.

Po minulém nevydařeném ročníku se ale herně zvedli také ševci. Mužstvo pod trenérem Páníkem zlobí protivníky a fanoušky baví atraktivním fotbalem. Může za to nejenom zimní příchod zahraničních akvizic, ale i ustálený kádr a správné rozestavení.

„Je opravdu výhoda, že se do kádru moc nesahalo a postupně si to sedá. Kluci, kteří přišli, rychle se začlenili do týmu a svými výkony nám pomáhají,“ souhlasí.

I proti Hanákům bude celek z Baťova města spoléhat na Procházku, Condeho, Dramého a další borce.

„Trenéři na soupeře určitě něco vymyslí. Na Olomouc se co nejlépe připravíme. Platit by na ni mohl rychlý přechod do útoku a přímočarou hru,“ je přesvědčený.

Pro Fastav půjde o třetí domácí derby v řadě. Po Slovácku a Brnu vyzve na Letné dalšího rivala z východní části republiky. „Samozřejmě zápasy se Sigmou hodně prožívám. Je to moravský tým, leží kousek od nás a už od žáčků bylo velkým lákadlem Olomouc porazit,“ přiznává.

Kvůli zpřísnění opatření kvůli pandemii koronaviru se na stadion dostanou jenom dvě tisícovky fanoušky. Současná situace v Česku a neustálé restrikce vadí i Dostálovi.

„Upřímně mě znepokojuje, jen když se řekne covid, a jaké další omezení budou,“ přiznává. „Mě to hrozně mrzí kvůli fanouškům, které týmy potřebují a váží si jejich podpory při zápase. Ani pro vedení klubů a ligy to není příznivá situace. Bohužel,“ dodává.