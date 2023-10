Prožil velkolepý návrat do zlínské sestavy. Brankář Stanislav Dostál, který na začátku září dochytal derby na Slovácku s natrženou ledvinou a více než měsíc a půl se kurýroval, při comebacku vynuloval střelce Olomouce, ševcům pomohl k bezbrankové remíze.

Brankář fotbalistů Zlína Stanislav Dostál při zápase v Olomouci, kde vychytal nulu. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Nakonec to dopadlo dobře," oddechl si.

Zkušený dvaatřicetiletý gólman, jenž po fiasku s Mladou Boleslaví nahradil dvoumetrového Rakovana, na Hané předvedl řadu skvělých zákroků, dvakrát mu pomohla i dobře postavená konstrukce branky.

„Přiznám se, že ze začátku utkání jsem byl docela nervózní. V brance jsem dlouho nestál, navíc to byl pro nás důležitý zápas. Asi po pěti minutách to ale ze mě opadlo a dostal se do toho," líčí.

Dostál to po dlouhé pauze neměl vůbec jednoduché.

Kvůli vážnému zranění nemohl pár týdnů nic dělat, jenom odpočíval. „Taky jsem trošičku přibral," přiznává s úsměvem.

Lehká nadváha se ale na výkonu zlínské jedničky neprojevila. Ba naopak. Odchovanec ševců na Andrově stadionu čaroval.

I díky tyči a břevnu byl klíčovou postavou posledního týmu FORTUNA:LIGY, který v souboji moravských rivalů i napříč předpokladům zajistil podceňovaným hostům cenný bod.

„Musíme ho brát, protože fotbal z naší strany nebyl nijak hezký. Bylo to spíš odpracované, ubojované. Škoda, že jsme z jedné šance nedali gól," lituje.

To už by ale Zlíňané chtěli nejspíše moc.

Sigma totiž byla daleko nebezpečnější, vytvořila si několik vyložených šancí, kdežto soupeř se spíše jenom bránil.

První velkou příležitost měl domácí stoper Beneš, po rohu hlavičkoval k tyči, ale Dostál balon skvěle vyrazil.

„Byl to asi nejtěžší zákrok," říká. „V tu dobu jsme byli dlouho pod tlakem, nedařilo se nám držet balon nahoře. První poločas jsme ale ustáli, což nás nabudilo," přidává.

Další skvělé zákroky předvedl po změně stran, kdy nejprve konečky prstů vytáhl pokus Zorvana na tyč, vzápětí vychytal Juliše.

„Byl jsem u něj blízko, podařilo se mi zmenšit úhel a roztáhl se. Měl jsem i štěstí, že mě trefil," říká skromně.

Hanáci pak zahrozili ještě v závěru, rána Chvátala v 84. minutě zatřásla břevnem. „Viděl jsem to na poslední chvíli, už bych to asi neměl," tuší.

Ševci ale všechno přečkali a do Baťova města odvezli vydřený bod. Éra nového kouče Bronislava Červenky, který na začátku týdne nahradil Pavla Vrbu, tak začala úspěšně.

„Broňa je pozitivní člověk, svojí energií dokázal kluky dostat do klidu, byť to na hřišti až tolik nevypadalo. My, co ho známe trošku déle, víme, co od něj čekat, ale jiným klukům dodal pozitivní energii," pronesl Dostál.

Ostudná porážka s Mladou Boleslaví 5:9 je tak zapomenutá, na Letné se už dívají dopředu. „Hodili jsme ji za hlavu a snažíme se pracovat," dodal.