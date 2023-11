ROZHOVOR/ Být stoprocentně fit, gólu by se s největší pravděpodobností nedočkal. Jakub…

„Víme, že Sparta je mistr ligy, aktuální lídr. Bude to pro nás těžké, ale doufám, že před vyprodaným stadionem a ve výborné atmosféře ukážeme svoji kvalitu. Stažené kalhoty rozhodně nemáme," tvrdí klíčový muž v sestavě FC Zlín.

„Můžeme tam jet natěšení, takový zápas je radost hrát. Nemáme se čeho bát. Naopak, můžeme se ukázat, potvrdit zlepšení, naše předcházející výkony, výsledky," přidává.

Dvaatřicetiletý gólman, který v létě podepsal s ševci novou dvouletou smlouvu, se pokusí svými zákroky pokazit sparťanské oslavy výročí 130. let od založení, Moravanům pomoct k co nejlepšímu výsledku, možná i nějakému bodu.

„Každý profesionál to vytěsní z hlavy. Samozřejmě oslavy mohou mít nějaký vliv. Je to hezké výročí pro Spartu. Uvidíme, jak to tam odehrajeme," říká.

Ševci se před těžkou šichtou nebojí, byť budou čelit velké kvalitě, obrovské síla.

Poslední dobou nad všemi ční hlavně Lukáš Haraslín. Slovenský reprezentant má výbornou formu, se sedmi góly je nejlepší střelec ligy.

Po boku má navíc Birmančeviće, Kuchtu a další elitní borce. „Celá ofenziva Sparty je nesmírně silná, těžko z ní vybrat jednotlivce," říká.

Pražané se ale musí mít rovněž na pozoru. V cestě za výhrou stojí výrazně zpevněná zlínská defenziva, za kterou kouzlí právě Dostál. Hlavně na něm sestupem ohrožený mančaft v závěru podzimu stojí.

„Už jsem několikrát říkal že bych své výkony nijak nepřeceňoval ani nepodceňoval. Buďme rádi, že to tak je. Snad to vydrží co nejdéle," přeje si.

Nyní se cítí stejně jako před nepříjemným zraněním. „Hrozně mi pomohlo, že jsem do toho naskočil relativně brzy," říká.