Zlínská sinusoida pokračuje. Po dobrém výkonu okamžitě přijde průšvih, venkovní výhru shodí domácí porážka. Ševci před vlastním publikem znovu selhali. Bohemians Praha podlehli 1:3, všechny body nechali soupeři na Letné letos už potřetí.

Krajní obrana Fastavu Zlín Martin Fillo při zápase s pražskými Bohemians 1905. | Foto: Jan Zahnaš

„Samozřejmě nás to mrzí. Víme, že domácí výsledky jsou špatné. Dostat tři góly je tristní,“ povzdechl si krajní obránce Fastavu Martin Fillo. „Chtěli jme navázat na vítězství, které jsme si přivezli z Liberce, místo toho jsme to hodili do koše, protože výkon i výsledek je špatný,“ přidává zklamaně.