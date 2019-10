Příbramský odchovanec udeřil v 19. minutě. Po rychle rozehrané standardce a centru Bartošáka uklidil míč za gólmana Šedu.

„Pod novým trenérem chceme hodně centrovat. Šel jsem na přední tyč. Přede mnou to ještě lízl některý z domácích hráčů. Já jsem jenom nastavil placku,“ popisuje jediný zlínský střelec v pohárovém duelu.

Ševcům ani Fantišův gól k postupu nepomohl. Moravané v Lokotrans Aréně neudrželi nadějný náskok, domů se přes celou republiku vraceli s porážkou 1:3.

„Je tam určité zklamání, protože zápas se pro nás vyvíjel celkem dobře. Dali jsme první gól. Přišlo mi, že Boleslav byla celkem nervózní. Bohužel se nám to těsné vedení nepodařilo udržet do poločasu. Do šatny jsme dostali gól,“ popisuje Fantiš.

Ve druhé půli už se projevila kvalita a zkušenosti soupeře. „Tak to prostě je. I tak se ale nemáme za co stydět,“ je přesvědčený zlínský fotbalista.

Ševci mohli protivníka potrápit ještě víc, další slibné příležitosti ale neproměnili. „Za stavu 1:0 tam měl Janetzký takovou šanci. Kdyby dal gól, bylo by to ještě lepší. Ve druhé půl jsme taky měli nějaké závary, pološance. Šlo z toho určitě udeřit,“ míní Fantiš.

Fastav do zápasu nastoupil ve výrazně obměněné sestavě. Hostům scházely tradiční opory Jiráček, Hlinka, Folprecht, Azackij, Wágner, Poznar nebo Mašek. Šanci v soutěžním zápase dostali mladíci Cedidla, Kolář nebo Nečas, v závěru se do hry dostali také Gettler s Hrdličkou.

„Většina z nich hrála takovýto velký fotbal poprvé. Myslím si, že vyloženě nepropadla. Kluci hráli slušně,“ chválí mladíky Fantiš, který žádný špatný výkon kolem sebe neviděl. „Každý z nich podal maximum, na co má. Je jenom na nich, jak se budou dál vyvíjet. Něco v nich ale určitě je,“ míní bývalý hráč Baníku Ostrava nebo Jablonce.

Moravané nyní musí na vyřazení z poháru rychle zapomenout. Kameníkův tým se totiž hned od čtvrtka začíná připravovat na domácí ligový duel s Plzní.