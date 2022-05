Otrokovickému rodákovi se po přesné hlavičce částečně ulevilo, oddechl si ale až po závěrečném hvizdu sudího Zelinky.

„Po mém gólu totiž ještě zbýval nějaký čas do konce utkání, takže jsme museli být ostražití. K výhře jsme ale na konci byli blíž než domácí. O vítězství jsme se připravili svojí nekvalitou,“ ví dobře.

Moravané hrozili až po změně stran. V první půli měli jedinou vážnější příležitost, ale Fantiš hlavičkoval po centru Dramého nad.

„Zápas byl oboustranně nervózní, bez velkých šancí. Prostě nic moc. Věděli jsme o naší tristní bilanci v Ďolíčku, i to, že by nám měl stačit bod, což se potvrdilo. Zápas byl podle očekávání. Nebyl to žádný ofenzivní festival, spíš bojovné utkání, které rozhodovaly maličkosti,“ míní.

Jelínek: Jsem rád, že jsme zužitkovali nejvýhodnější postavení a máme klid

Ševce nakonec nemusely nevyřešené úniky Vukadinoviče ani zahozená šance Reitera mrzet.

I díky ostatním výsledkům mají od úterý jistou záchranu. „Jednoduché to však nebylo,“ přiznal bývalý hráč Opavy, Jablonce či Brna.

„V týmu máme ale dost hráčů, kteří si podobnými zápasy prošli, takže tlak jsme si nepřipouštěli. Naopak jsme věřili ve vlastní schopnosti. Víme, že kvalitu máme,“ přidává.

„Je jenom na nás, aby příští sezona byla z naší strany lepší a my předváděli stabilnější výkony tak, jako tomu bylo na jaře, kdy hlavně doma nebylo tolik výkyvů,“ uvedl.

Podívejte se: ševci remizovali s Pardubicemi 1:1 a slaví ligovou záchranu

Několika výpadků se přesto Zlíňané nevyvarovali, takže pod tlakem byli ještě v úterý. „Dramatické jsme si to udělali sami, protože jsme výsledkově nezvládli první zápas v Karviné a od toho se všechno odvíjelo,“ míní.

„I když jsme pak vyhráli s Teplicemi, věděli jsme, že ještě jednu výhru potřebujeme. Bohužel s Bohemkou nám to doma hrubě nevyšla a my se dostali pod tlak. Naštěstí jsme si to uhráli sami,“ oddechl si.

Ševci tak na rozdíl od soupeřů nemají před závěrečným víkendovým zápasem žádné starosti. Do závěrečného utkán s Jabloncem mohou jít v klidu a v dobré náladě.

„Budeme se chtít rozloučit vítězně, protože ve skupině chceme skončit na prvním místě,“ dodává Simerský.