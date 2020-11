Francouzští bratranci věří, že se společně potkají nejenom na stadionu, ale i přímo ve hře.

„Už se na souboj s ním těším. Bude to pro mě speciální zápas,“ říká Youba Dramé.

Rodák z Béziers přišel do Baťova města po vydařené loňské sezoně z druholigového Ústí nad Labem.

Ve Fastavu se dravý křídelník rychle adaptoval, ševcům hlavně ve venkovních duelech pomáhá k důležitým bodům.

„Co vím, tak se mu ve Zlíně líbí a hlavně hraje nejvyšší soutěž. Určitě má potenciál hrát ještě v lepším klubu, znám ho. Bude ještě lepší, ale musí jít krok za krokem,“ uvedl na klubovém webu karvinský obránce Soufiane Dramé.

Vysoký obránce či záložník se na setkání se svým o dva roky mladším bratrancem těší.

„Uvidíme ale, jestli vůbec do zápasu zasáhneme. Já nastupuji spíš na posledních pár minut, Zlín naposledy porazil Plzeň a jejich trenér asi nebude chtít do vítězné sestavy sahat. Youba naskočil až na závěrečných deset minut. Bylo by super, kdybychom se na hřišti aspoň na chvíli potkali,“ přeje si čtyřiadvacetiletý univerzál.

Oba rodinní příslušníci zůstávají před pikantním soubojem v klidu. Na hecování zatím nedošlo, i když do soboty mají usměvaví francouzští fotbalisté ještě čas. „Teprve to přijde,“ tuší Soufiane Dramé.

Na rozdíl od krajana ze Zlína umí perfektně česky. Možná i proto, že ve FORTUNA:LIZE působí déle. Karvinského hráče si před čtyřmi lety vyhlédlo Slovácko, následně rok hostoval v Příbrami. Na větší minutáž zatím čeká. V pěti zápasech, do kterých v dresu MFK s číslem 22 nastoupil, zatím pobyl na trávníku pouhých 24 minut.

Youba Dramé je v Česku od února 2018, kdy přestoupil do Ústí nad Labem. Po letním transferu do Fastavu Zlín v nejvyšší soutěži odehrál osm utkání. Za 461 minut zaznamenal tři branky.