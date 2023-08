Chybělo málo a slavili by premiérovou výhru sezony, takto se po remíze 1:1 musí spokojit s prvním bodem v ročníku. Také zlínský fotbalista Antonín Fantiš se v závěru sobotního domácího utkání s Libercem radoval, utíkal za šťastným střelcem Nedeljkem Kovinićem.

Fotbalista Zlína Antonín Fantiš při zápase s Libercem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Zlínskou euforii po druhé vstřelené brance v nastaveném čase ale rázně zchladil sudí Rouček, který na pokyn kolegy u videa gól vysokého Černohorce správně kvůli průkaznému ofsajdu odvolal.

„Pocity jsou nádherné, když dáte gól a pak vás to takto sekne do hlavy s tím, že to je ofsajd,“ líčil po nerozhodném utkání Fantiš.

Zkušený jednatřicetiletý univerzál, který se z křídla posunul na hrot útoku, jen těžko skrýval smutek.

Další domácí ztráta jej hodně mrzela. „Je to škoda, protože druhý gól jsme si zasloužili,“ míní.

Po utkání ale nikomu nic nevyčítal. „Stává se to,“ ví dobře. „Ofsajd byl jasný, odpískaný podle pravidel, takže s tím nic neuděláme,“ přidává zklamaně.

Ševci opravdu byli v závěru blíž vítězství, stejně jako před dvěma týdny proti Spartě jim ale sudí upřeli gól kvůli postavení mimo hru.

„Kluci by si to měli pohlídat, na druhé straně když tam budeme takto dál chodit, budou z toho góly i body,“ věří bývalý hráč Příbrami, Jablonce či Ostravy.

Gól Koviniće kvůli ofsajdu neplatil. Ševci získali s Libercem první bod sezony

Po sobotním utkání litoval nejen neuznané branky, ale hlavně nevydařeného úvodu. „Začátek nám utekl,“ souhlasí.

„Přišlo mi, že jsme v prvních minutách strašně kazili. I ten inkasovaný gól vyplynul z chybné rozehrávky. Byli jsme až příliš roztažení, čehož soupeř využil,“ štvalo Fantiše.

Moravané si ale pomohli standardní situací, gólem Janetzkého z perfektně zahraného rohu. „Přišlo mi, že jsme se pak dostali do psychické pohody, celkově pak od nás měl zápas slušné parametry,“ míní.

I když ševci měli herně navrch, vydolovali z utkání jen bod. Po třech porážkách ale chtěli víc. „Samozřejmě že to mohlo být lepší,“ souhlasí Fantiš.

Pohled na tabulku není příjemný.

Ševci jsou dál předposlední, stejně jako na jaře okupují barážovou pozici.

Fantiše mrzí především zpackaný úvodní zápas v Karviné. „Tam jsme to v první půli totálně promrhali,“ ví dobře.

Proti Spartě a Slavii už to měli Zlíňané složité. „Tyto týmy jsou jinde, ale obstáli jsme. Hlavně mladí kluci si ověřili, že se s nimi dá hrát. I proti Liberci jsme podali slušný výkon,“ říká.

Přitom ve vedru to měly oba týmy složité. Fantišovi ale letní počasí až tolik nevadí. „Cítím se dobře,“ tvrdí. „Odtrénoval jsem celou přípravu, odehrál celé jaro. Jsem v pohodě,“ přidal s úsměvem.

Některé spoluhráče ale trápily křeče, také soupeř měl na sluníčku problémy. „Je pravda, že počasí fotbalu moc nepřálo. Poslední dva týdny byly chladnější, teplotní skok ne každému svědčí. Bylo to náročné,“ uvedl.

Navíc na hrotu absolvoval spoustu soubojů, od urostlých libereckých zadáků schytal pár políčků. „Od toho tam jsem. Nemám problém ránu přijmout. Snažil jsem se, co to šlo,“ dodal.