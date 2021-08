Kapitán Poznar ale vyloženou šanci neproměnili a Hanáci dál nekompromisně trestali. Porážka 1:4 je pro ševce krutá. „Byli jsme víc otevření, než jsme chtěli být. Ve druhé půli jsme se bohužel hnali za vyrovnáním, beci více podporovali ofenzivu a pak se později dotahovali do obrany. Vznikaly tam větší díry, mezery, čehož Olomouc skvěle využila,“ uvedl po posledním nezdaru zkušený stoper Fastavu Václav Procházka.

Čím to je, že v úvodních pěti kolech jste inkasovali hrozivých dvanáct branek?

Není to příjemná bilance. Zápasy, ve kterých dotahujeme, nám moc nejdou. Vždycky potom hrajeme dost otevřený fotbal a soupeř nás trestá z brejků. Věděli jsme, že Olomouc má šikovné útočníky, záložníky, že hodně využívá kolmé přihrávky za obranu. Na to nás trenéři upozorňovali, bohužel v zápase se to stalo asi čtyřikrát a třikrát jsme z toho inkasovali. Je to jenom naše chyba, protože jsme o tom věděli a nepohlídali si to.

Věřil jste, že byste to mohli otočit stejně jako v Karviné?

Je pravda, že jsme zase prohrávali 0:2 a po kontaktní brance se nám naskytla velká šance na vyrovnání. Je velká škoda, že jsme příležitost neproměnili. Poznyho šance byla největší v celém zápase. Olomouc dávala góly z úhlu, trefovala to za tyč. Nám to tam dneska nepadalo. Šancí jsme měli taky dost. Zápas mohl být zajímavý, na obou stranách mohlo padnout hodně gólů, bohužel padaly jenom do naší sítě.

Nebylo vám líto brankáře Rakovana?

Raky říkal, že měl jednu střelu z dálky, jinak si nesáhl na balon. Jestli je taková statistika, že z pěti střel nám Sigma dala čtyři góly, tak to je smutné. Už se nám to stalo v Ostravě, kde jsme dostali těch branek pět.

Vnímáte coby obránce změnu na brankářském postu?

Já v tom rozdíl necítím. Neřeším, kdo stojí za námi. Dosty i Raky na nás mluví, trénujeme nějakou rozehrávku. Je spíš na soupeři, jak na to reaguje. Všichni tři gólmani vědí, co po nás trenér chce a všichni to dělají.

Souhlasíte, že v zápasech Zlína je vždycky klíčový první gól?

My jsme si i o poločase říkali, abychom byli trpěliví. Věřili jsme, že i za stavu 0:1 můžeme vyrovnat. Bohužel tam jeden brejk zase prošel. My jsme tam reklamovali ruku, kterou vidělo víc kluků. Mysleli jsme si, že to gól nebude a nakonec byl uznaný. Byl to pro nás šok!

Ale na to porážku svádět nebudete, že?

To ne. Řekl bych, že v zápase bylo pár situací, při kterých jsme polevili v koncentraci. Prvnímu inkasovanému gólu předcházel aut, před kterým se čekalo, zda budeme kopat penaltu, nebo ne. Rozhodčí nepískl, jenom ukázal hrajte. My jsme v tu chvíli asi nebyli plně koncentrovaní. Byl tam záběh za obranu a gól. Ve druhé půli bylo to samé. Reklamovali jsme ruku. Pak se nám hosté nějak dostanou za záda, z úhlu vystřelí a prohráváme 0:2. Příště nesmíme spoléhat, že se něco děje a plně se věnovat hře Dvakrát za sebou otočit výsledek z 0:2 je těžké. Jsem rád, že se nám to povedlo před týdnem, zápas jsme si měli pohlídat jinak

V závěru prvního poločasu jste si koledoval o druhou žlutou kartu. Nebál jste se vyloučení?

Nebál. Žlutou jsem dostal z prvního faulu, jelikož jsem to přerušil, musím to skousnout. Olomouc potom pořád zdržovala. Snažila se natahovat čas. My jsme tam měli roh, chtěli jsme to rychle rozehrát a dva její hráči stáli v území, odkud jsme chtěli zahrávat. Postrčení tam bylo, ale tohle je běžné. Bylo to v zápalu toho, že jsme prohrávali a chtěli hrát rychle. Posouzeno to bylo lidsky.