Diváci na Letné vzhledem k deštivému počasí, vodou nasáklému terénu a startu sezony viděli spíše taktický duel jen s pár vyloženými šancemi. „Duel měl očekávaný průběh,“ přitakal kouč Zlína. „Bylo to hodně o bojovnosti. Nahoru lítaly jednoduché balony a kdo vyhrával souboje a sbíral druhé vypadnuté míče, měl navrch,“ míní.

Středočeši lehce převyšovali protivníka v úvodní části, druhá půle zase lépe vyšla ševcům.

Vzruchu před oběma brankami však bylo málo.

Jelínka mrzela hlavně přechodová fáze. „Měli jsme dobré zisky a vyjížděli nahoru, ale pokazili jsme hodně přihrávek, bylo tam dost nepřesností,“ posteskl si.

Největší šance přinesly standardní situace. Obě mužstva je ale dokázala ubránit, i proto na světelné tabulky po konci špílu svítily dvě velké nuly.

DVĚ ŠESTKY

Zlínský kouč tak pochválil alespoň defenzivu. Nejvíce mu zatrnulo při šanci Škody, jehož vychytal vyběhnutý gólman Dostál. Boleslavští jinak hrozili hlavně při standardkách.

Dvakrát hlavičkoval Škoda, ale ani v jednom případě netrefil domácí bránu.

Brankáře Zlína Dostála vystrašilo počasí. I v dešti vychytal Škodu, udržel nulu

Na druhé straně Středočechům při ráně Jawa z boku a při kuriózním obranném zákroku Marečka dvakrát pomohla tyč.

Jinak ze hry si moc příležitostí nevypracovali, i střel bylo málo. „Nabádali jsme hráče, aby často zakončovali, ale hosté na tom byli stejně, takže prostory před branami byly přehuštěné a moc jsme se ke střelbě nedostávali,“ uvedl Jelínek.

Jedinou střelu z dálky tak vyslal ve druhé půli Vukadinovič. Čanturišvili sice několikrát dobře navedl míč, akce ale nedotáhl.

Rozhodnout duel mohl v závěru střídající Silný, posilu Jablonce ale chvíli před koncem vychytal mladoboleslavský brankář Polaček.

Na to, že odehrál závěrečnou půlhodinu, předvedl celkem dost. „Mluvil jsem s ním před zápasem. Byl s námi na třech trénincích. Sice ho znám, ale Vuki pracoval celou přípravu dobře, nechtěli jsme sestavu hned nabourat,“ vysvětloval Jelínek.

„Mysleli jsme, že Vuki to bude víc rozbíhat, ale na mokrém terénu svedl hodně soubojů, které jej stály dost sil. I díky Silnému jsme to kondičně v závěru zvládali, naopak soupeř toho měl vzadu plné brýle,“ přidal.

Podívejte se: Mají bod. Fotbalisté Zlína na úvod sezony hráli bez branek

Čtyřicetiletému zlínskému kouči vyšel i tah s dvěma defenzivní štíty. Kromě Didiby nastoupil na pozici číslo šest také stoper Kolář, jenž si v záloze počínal velmi slušně.

„Toto byl náš taktický záměr na tento zápas,“ přiznává Jelínek. „Minule tady Matějovský prostrkával kolmé balony, teď to měl těžší a musel zjednodušit hru, protože Kuba Kolář s Jossem dobře sbírali míče a byli v dobrých prostorech, o to pak to měla Boleslav složitější,“ dodává.