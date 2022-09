Zatímco Zlíňané se postaví venku Spartě, Svědíkův tým vyzve vedoucí Slavii před vlastním publikem.

Souboj pohárových zástupců bude hitem sedmého kola.

I když Městský stadion Miroslava Valenty bude těžko vyprodaný, diváci se jistě mají na co těšit.

Tohle bude výživný předkrm zahajovacího duelu základní skupiny Konferenční ligy proti Partizanu Bělehrad, které Slovácko doma vyzve příští čtvrtek.

Na pohárový duel ale nikdo v Uherském Hradišti nemyslí, v hlavách hráčů je těžká třaskavá šichta se Slavií.

„Může to být pro nás dobrá šance k tomu, abychom po Plzni udělali reparát. Mezi naší hrou doma a venku je rozdíl, v Uherském Hradišti si víc věříme a dokážeme soupeře potrápit. Máme co napravovat a proti Slavii se budeme snažit urvat tři body,“ slibuje zkušený křídelník Milan Petržela.

Slovácko se zase nakopne a bude hrát v top pět, míní Železník. Sám chytá hokej

Moravané se chtějí fanouškům revanšovat po dvou prohrách s Libercem a v Plzni.

Hlavně ve středu na západě Čech Kadlec a spol. nezahráli dobře a body soupeři darovali. „Je potřeba to brát zase zodpovědně stejně jako proti AIK, se kterým jsme oba zápasy vyhráli a nedostali žádný gól. To je ta cesta, kterou chceme jít,“ prohlásil Svědík.

SVĚDÍK VOLÁ PO VĚTŠÍ ZODPOVĚDNOSTI

Se svěřenci si poslední nezdary důrazně vysvětlil. Od týmu očekává daleko lepší výkon a i zodpovědnější přístup k plnění pokynů. „Někteří hráči musí přidat, protože své postavení v mužstvu posledním zápasem ztratili,“ říká Svědík.

Sestavu po porážce v Plzni zřejmě malinko obmění, radikální změny se ale očekávat nedají. „Tím, že hrajeme hodně zápasů, sestava stejně neustále rotuje. Postavíme to tak, abychom hráče nepřitížili, ale aby mužstvo fungovalo. Přednost bude mít ten, bude chtít plnit úkoly pro tým,“ zdůrazňuje.

Jednoduché to mít ale hráči Slovácka vůbec nebudou. Sešívaní jsou v laufu, ve středu večer deklasovali Teplice 6:0 a po páté výhře v řadě jsou v čele neúplné tabulky o dva body před obhájcem titulu z Plzně, který má však k dobru odložený duel s Brnem.

Hlinka prodělal plicní embolii, je zpátky v lize: Konec jsem v hlavě neměl

„V létě bylo hrozně moc personálních změn, spousta hráčů přišla, někdo odešel, někdo se vracel po zranění a bylo tam hodně mladých hráčů. Říkal jsem, že čas bude hrát pro nás. Bylo potřeba, aby si tým zvykl na posty a na sebe, to nám v prvním kole trochu chybělo a teď to už máme. Tým se trošku uklidnil, když už není pod tlakem kvalifikace o Evropu, kterou úspěšně prošel. Psychika hraje obrovskou roli. Tým si sedá, zvyká si na sebe a vypadá to dobře,“ pochvaluje si kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Na Slovácku však jeho partu čeká náročný duel.

„Čeká nás jeden z nejtěžších soupeřů v lize. Slovácko má nejzkušenější mužstvo, výborného trenéra, nepříjemné prostředí. Zaslouženě postoupilo do základní skupiny evropských pohárů,“ chválí protivníka známý trenér. „Teď jsme tam dvakrát o branku vyhráli, předtím ale jasně prohráli, bude to těžký zápas o jednom gólu,“ tuší Trpišovský.

Zatímco vršovický celek se dostal do pohody, Sparta klopýtá a ztrácí.

Pražané podruhé za sebou remizovali, v Jablonci nevyužili dlouhou přesilovku, domů si odvezli jen bod, i proto budou mít proti Zlínu zvýšenou motivaci.

„Bude to stejné dobývání jako s Bohemkou nebo Jabloncem. Musíme najít recept na to, abychom tyto zápasy zvládali. Musíme bojovat, trhat obranu, dovolit si víc jeden na jednoho a být agresivnější,“ burcuje krajní obránce Sparty Tomáš Wiesner.

VRACÍ SE KUCHTA

Do sestavy Pražanů se po pětizápasovém trestu vrací reprezentační útočník Kuchta. „Těším se moc, protože chci pomoct mančaftu a poslední výsledky nebyly vůbec dobré. Jsem rád, že budu znovu k dispozici,“ prohlásil pětadvacetiletý forvard.

Ševci se ale zvedli, dvakrát za sebou bodovali a teď chtějí okrást i favorita.

I když hostům stále budou scházet vykartovaní Cedidla s Didibou, trenér Jelínek našel v kádru náhradu a hlavně defenziva nyní funguje slušně.

„Pokud vzadu znovu budeme organizovaní, důslední a vyvarujeme se zbytečných chyb, máme šanci na úspěch,“ věří asistent trenéra Zlína David Hubáček.