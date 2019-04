Bosenský záložník Adnan Džafić v 60. minutě napřáhl k úžasné střele do šibenice a z třiceti metrů překonal slávistického gólmana Koláře.

Lépe mu to ani sednout nemohlo. „Byla to životní rána. Takhle jsem moc gólů nedal,“ usmíval se před novináři hrdina sváteční bitvy, kterou rozčísl přesně po hodně hry.

„Hned od začátku, když jsem míč trefil, tak jsem věřil, že to bude hodně dobrá střela. Jsem moc rád, že to vyšlo,“ zářil štěstím.

Na tréninku se občas podobně trefí, ale v ligovém zápase takto skóroval poprvé. „Vystřelit jsem mohl už v první půli, ale nahrával jsem to ještě Poznymu, který to zazdil. V kabině mi kluci řekli, abych příště vystřelil, tak jsem to vzal na sebe,“ vypráví.

I když někteří diváci jenom kroutili hlavami, když Džafić místo přihrávky do strany střílel, nakonec všichni nadšeně aplaudovali. Na tuhle výstavní ránu se bude ve Zlíně dlouho vzpomínat.

„Jsem rád, že jsem se trefil zrovna v den oslav výročí sta let. Je to nádhera. Hlavně lidem jsme po nevydařených zápasech dokázali, že hrát umíme. Jsem moc rád, že jsme to zvládli i proti takto těžkému soupeři, jako je Slavia,“ prohlásil Džafić.

Speciální retro dresy už byly jaksi navíc. „Byl to trochu nezvyk. Přece jenom jsem hrál v takovém utkání poprvé. Bylo to zpestření jak pro lidi, tak i pro nás. Nakonec jsme si to všichni užili,“ pravil.

Přitom zlínští fotbalisté nastupovali do svátečného utkání s respektem k soupeři, který ve čtvrtfinále Evropské ligy pořádně prohnal londýnskou Chelsea.

„Slavia má obrovskou kvalitu a hrozně široký kádr. Všechny posty zdvojené výbornými hráči. Po úvodních minutách jsme ale zjistili, že se s ní dá odehrát rovnocenná partie,“ řekl Džafić.

Zatímco domácí bojovali, sešívaní nebyli v optimálním rozpoložení a jejich výkon zůstal za očekáváním.

„Já jsem se po zápase bavil s kluky ze Slavie a říkali, že jsou dost unavení. Doufali, že nás potrápí víc a hlavně porazí. Jsem rád, že se jim to nepodařilo,“ oddechl si zkušený fotbalista.

Ševci se na rozdíl od předcházejících prohraných duelů vyvarovali zbytečných chyb a vzadu konečně udrželi nulu. „Máme se od čeho odrazit,“ věří Džafić.

„Slavia potrápila Chelsea, my zase Slavii, takže je na čem stavět a od čeho se odrazit,“ pokračuje. „Když budeme dávat góly, nemusíme se bát nikoho,“ dodává.

Fastav se díky výhře bodově dotáhl na osmou Mladou Boleslav. Právě s bývalým Džafićovým klubem si to Moravané rozdají v závěrečném třicátém kole základní části.

„Do Boleslavi se těším, na podzim jsem tam hrál. Doufám, že tam vyhrajeme a zajistíme si co nejlepší výchozí pozici pro play-off,“ přeje si.

Zlíňané i přes rozpačité jarní výkony a výsledky dál živí šanci na postup do předkola Evropské ligy. „Nadstavbová část je pro mě novinka. Snad něco uhrajeme,“ věří.