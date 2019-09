Mezi nadšené děti zavítali Stanislav Dostál, Adnan Džafić, Dominik Mašek a Jakub Kolář. Kvarteto ligových borců při ranní návštěvě školy doprovodili také mládežničtí trenéři Jakub Řihák, Petr Zapletal a Milan Hanko.

Spoustu známých tváří a bývalých učitelů potkával hlavně Dostál. Opora Fastavu stejně jako Kolář do páté základní školy ve Zlíně chodil.

„Mám velmi pěkné vzpomínky a vždy se sem rád vracím. Vychovávali nás nejen učitelé, ale také trenéři, kteří z nás udělali to, co teď jsme. Ať se vám v novém školním roce moc daří. Buďte poctiví, vytrvalí a neupřednostňujte jiné zájmy, protože studium je pro vás do budoucna velice důležité,“ apeloval na děti s úsměvem zlínský gólman.

Školní léta záložníka Adnana Džafiča, který vyrůstal v rodné Bosně a Hercegovině, nebyla tak veselá.

„Když jsem byl ve vašem věku, bylo zrovna v mém rodišti po válce a vše bylo zničené, rozbombardované. Važte si proto toho, že můžete sedět v takových krásných čistých třídách a můžete se vzdělávat. Zároveň vytrvejte a buďte poctiví v tréninkách. Pevná vůle a vytrvalost vás může dostat přesně tam, kam si přejete,“ vzkazuje Džafić.

Základní škola Komenského II ve Zlíně dlouhodobě patří mezi partnerské školy Fastavu Zlín, kde se vzdělávají i nejmenší hráči či děti fotbalistů. Právě tuto školu v minulosti navštěvovali Tomáš Poznar, Lukáš Železník a další ligoví borci.