Nedělní duel 23. kola FORTUNA:LIGY tak pro oba soupeře bude hodně důležitý, odrazit se totiž potřebují oba mančafty.

„Na Spartě je to vždycky těžké, ale máme alespoň výhodu v tom, že i soupeř prohrál oba zápasy, takže si myslím, že taky bude pod tlakem, čehož můžeme využít,“ věří záložník Zlína Adnan Džafić.

Favoritem však i přes rozpačitý začátek zůstává Sparta, která po výměně trenéra herně ožila, ale na první vstřelený gól i bod stále čeká. Hráči Fastavu sice proti Českým Budějovicím skórovali hned dvakrát, ale stejně jako v Karviné odpochodovali z trávníku s prázdnou.

Na nesehranost a velké změny v kádru to ale Džafić nesvádí.

„Nemyslím si, že by to bylo úplně tím, protože v každém z těch dvou odehraných duelů jsme měli na začátku vyložené stoprocentní šance. Kdybychom je proměnili, tak ty zápasy vypadají úplně jinak,“ myslí si devětadvacetiletý Bosňan.

„Soupeř bohužel potrestá každou naši chybu a pak to vypadá tak, jako proti Českým Budějovicím,“ přidává. „Hrajeme zbrkle, jsme nepřesní a sami se zbytečně dostaneme pod tlak. A děláme chyby, které bychom normálně nedělali,“ doplňuje.

V neděli se ševci pokusí zaváhání a zbytečných ztrát vyvarovat. Senzaci by mohla přinést aktivní a odvážná hra, a třeba i rychlý gól.

„Sparta má problémy hlavně v obraně. Pokusíme se ji zaskočit a využít toho. Věřím, že máme na to, abychom si z Letné odvezli nějaký body,“ prohlásil bosenský fotbalista.

Nadoraz od první minuty

Pokud chtějí Moravané proti slavnému klubu uspět, musí se výrazně zlepšit a nadoraz hrát od první do poslední minuty. Ne jak předtím v Karviné, Teplicích, Liberci nebo Ostravě, kde herně propadli.

„Je pravda, že nám to venku nejde, ale teď nedokážu říct, čím to je,“ krčí rameny Džafić. „Prostě děláme chyby, které soupeři potrestají a my naopak nedáváme vyložené šance, které máme,“ opakuje.

Jisté je, že ševci se po dvou porážkách s hratelnými soupeři rázem opustili svoji komfortní zónu a nervózně se ohlížejí za sebe. I když Příbram s Opavou rovněž nebodovali, čtrnáctá Karviná opanovala oba jarní duely a na moravského rivala ztrácí pouhé dva body.

„Tlak se snažím nevnímat, ale samozřejmě tam je. Myslím si, že musí být u každého z nás, protože se nám nedaří a hlavně jsme prohráli oba zápasy, které jsme měli zvládnout,“ prohlásil Džafić.

Vyhnout se baráži

Baráž je pro všechny Zlíňany velkým strašákem.

„Chtěli jsme se tomu vyhnout, ale prostřední skupina nám utíká, takže boj o záchranu nás nejspíše nemine,“ uvědomuje si v hlavě se chystá na nejhorší možnou variantu.

„Takže se musíme na to co nejlépe připravit hlavně psychicky, protože s tím nemáme žádné zkušenosti. Pokusíme se taky udělat co možná největší bodový polštář, abychom to nemuseli dohánět na konci sezony,“ dodává.