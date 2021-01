Po zvláštním roce a divokém podzimu panuje u fotbalistů Zlína klid. Žádná nová tvář se v krátké zimní přestávce na Letné neobjevila, až na útočníka Vyhnala zůstává tým beze změn. „Jsem rád, že v kádru není žádný velký pohyb. Hráči si alespoň na sebe ještě více zvyknou, zdokonalí automatismy. Nejen kvůli tomu by měl mančaft časem růst, posouvat se,“ je přesvědčený generální manažer Fastavu Zdeněk Grygera.

Generální manažer fotbalistů zlínského Fastavu Zdeněk Grygera je v permanenci i na začátku roku. | Foto: FC Fastav Zlín

Kádr Zlína je nyní uzavřený. Do konce přestupního termínu se ale ještě může leccos stát. „Nyní však spíš čekáme na hráče, kteří se vrací po zranění nebo co šli do sobotního zápasu s Líšní po pár trénincích,“ říká.