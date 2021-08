„Není 4:0 jako 4:0. Alespoň z mého pohledu. Hradec sice dostal na Letné čtyři góly, ale jeho vystoupení zvláště v prvním poločase bylo více než sympatické. Chtěl hrát fotbal.

Baník dostal v Edenu také čtyřku, ale o snaze hrát fotbal se dalo silně pochybovat. Bojácnost od první minuty a čekání na ránu z milosti. Nevím, ale tak si projev mužstva, které chce aspirovat na čelo tabulky, alespoň já nepředstavuji.

A ještě jeden můj postřeh z Edenu. Mladíček Samek zahrál opravdu vydařený zápas. Kopací technika, přehled a hlavně klid ve hře, to vše se nedalo přehlédnout. Bohužel nedají se přehlédnout ani bombastické titulky ve smyslu supertalent a tak dále. Nebylo by vhodnější nějaký čas počkat?

Výkřiky pana Bořila z kabiny Slavie po utkání, které lze dohledat na webu, mi nepřipadaly to nejlepší, co mohlo tohoto mladého kluka potkat. Možná, že ty „ku..ičky“ jsou podle kapitána Slavie nejlepší odměna za dobrý výkon. Zajímavé.

Přesuňme se z kabiny mistra do kabiny zcela jiného mužstva. V Líšni po utkání se Zbrojovkou muselo být v šatně určitě také „veselo“. Nebudu se vracet k tomu, co se na hřišti v Líšni událo. Kdo to viděl a po utkání slyšel, si udělá obrázek sám. Obrázek rádoby fanoušků Zbrojovky je známý již desítky let.

Ostatně o co za nimi zaostávají kotelníci z Ostravy a Sparty?! Události v Líšni tak trochu zaměřily pozornost na naši druhou ligu. Kdo se podíval na tabulku této „profesionální“ soutěže, musí si nejdříve položit otázku, o co se v této soutěži vlastně hraje.

Kdo hraje o postup? Deset mužstev má pro ligový fotbal naprosto nevyhovující stadion. B mužstvo Sparty postoupit nemůže, tak nám tedy zbývá pět statečných. Dukla, Zbrojovka, Jihlava, Opava a Příbram. Všechno mužstva, který se v posledních letech v první lize jen na chvíli ohřála.

Kterýkoliv z těchto týmů by byl jistě pro první ligu „značným přínosem“. Posily po prvoligová mužstva by se v této soutěži jen těžce hledaly. A tak si kladu zase otázku, co znamená slovo profesionální. Tedy alespoň v našich končinách.

A odpovím ještě na otázku, proč jsem začal psát tento sloupek. Nechce se mi jen konstatovat, že ten a ten dal gól, případně kolik kdo dostal branek. Přít se o to, jestli je Slavia lepší než Sparta nebo naopak.

Zajímavější se mi například zdá to, jak trenér Krejčí vede skromné Pardubice a nestěžuje si, jak se to v poslední době stalo módou, že soupeř byl moc produktivní a my se z toho musíme u videa poučit.

Propříště se těším na to, jak se to z toho naši trenéři u videa poučí.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem