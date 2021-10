"Dnešní úvahu začnu úmyslně čtvrtečním večerem v Rotterdamu, kde nastoupila Slavia.

Třináctého září jsem po utkání sešívaných se Slováckem napsal, že při pohledu na kádr Slavie mám pocit, že se trenér Trpišovský dostal do situace, kdy sám ani neví, koho postavit a kdo by kde měl hrát.

Vyslovil jsem i domněnku, že tato situace nebude v Edenu poslední. No a co o čtvrteční sestavě říci?

Snad jen další pokus – omyl.

Dalším zajímavým zjištěním pro celou Slavii bylo i to, že se hrálo agresivně a tvrdě, což se v našich končinách nenosí. To se spíš setkáte se zcela zbytečným poleháváním na trávníku.

Samostatnou kapitolou je intenzita hry. Nekonečné prostoje, diskuze a ošetřování „téměř mrtvých fotbalistů“by už měli rozhodčí přestat tolerovat. Obávám se ale, že jde jen o zbožné přání.

Při sledování některých ligových zápasů jsem měl pocit, že jistým hráčům se dokonce ani hrát nechce. Je toho na ně asi moc.

Podrženo, sečteno, většinou velká nuda. Kudy tedy z této nudy? Jedině tehdy, až se u nás v lize přestane hrát kopaná a začne se hrát fotbal. Do té doby je mnohdy lepší zajít podívat na zápasy třeba v I. A třídě.

V programu ČT Náš fotbal jsou přenášena utkání z ještě nižších soutěží. Pan Zelenka se nám při nich erudovaně snaží vysvětlit, jak by tu či onu situaci vyřešili naši skvělí profifotbalisté.

Při pohledu na tyto „profíky“ doufám, že se pan Zelenka musí alespoň někdy zastydět a v duchu se klukům z okresu omluvit.

Takový je bohužel náš fotbal či spíše naše kopaná.

A teď tedy na Letnou k velmi očekávanému derby. Už sestava hochů z Edenu naznačovala další pokus o pokus. Na složení obrany se toho moc pokazit nedalo, i když současná výkonnost Masopusta a Bořila je skutečně k zamyšlení. Neustálé opakování o nedostatku stoperů je sice z části pravdivé, ale upřímně řečeno si to Slavia zavinila částečně sama (viz odchody Deliho a Zimy).

Mužstvo, které se pyšnilo úžasným kádrem, a které myslelo na „velkou Evropu“, by tuto situaci mělo zvládnout.

Hledal jsem tedy v derby atomový útok, jak nazývá pan Mádl ve svých příspěvcích útočnou vozvu sešívaných. Atomové to tedy bylo, ale připadalo mi to spíše jako výbuch. Ostatně nebyl to výbuch první.

Stačí se vzpomenout, jak byl rozstřílen Ferencváros nebo Legia. A tak mě napadá, že problém sešívaných dnes není ani tak v obraně, jako spíše v útoku. Vede mě k tomu jen můj pohled na celou záležitost a rozhodně se necítím být zdaleka takovým expertem jako pan Mádl.

Rozdíl ve hře Schranze a Kuchty ve srovnání s Peškem a Haraslínem byl ale očividný. Také nasazení hráčů Sparty a touha vyhrát byla od začátku patrná. Vyloučení Ousoua nakonec logicky z tohoto nasazení muselo přijít. Tím také utkání skončilo.

Ve druhé půli se Sparta nepochopitelně začala něčeho bát. A Slavia celkem pochopitelně na zvrat v utkání ani zdaleka neměla, takže kromě přehnané tvrdosti toho k vidění moc nebylo.

K vidění nebyl ani moc hráč Sparty číslo dvacet, podle televizního komentátora fenomenální talent Hložek.

Nevím, co komentátor tímto spojením chtěl říci, ale já si pod tímto výrazem představuji přece jen něcojiného, než Hložek zatím předvádí. Několikrát jsem už zmínil, že bych s podobnými výrazy přece jen byl opatrnější. Zároveň jsem si vzpomněl na Rudu Kučeru, kterého si ti starší z nás určitě budou z dresu Dukly pamatovat.

A na závěr ještě něco trochu pikantního.

Nevím, co pan Trpišovský zamýšlel nasazením Plavšiče do utkání v situaci, která v té chvíli byla na hřišti, ale když nic jiného, alespoň o trochu vzruchu se postaral. Osobně by mě zajímalo, jak ale bylo samotnému Plavšičovi. Třeba se to brzy dozvíme, ale to až příště."

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem