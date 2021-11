„Pohárový čtvrtek, dějství první – Eden. Slavia se poučila z utkání v Rotterdamu a přitvrdila. To bylo dobré. Dobré ale nebylo, že mnozí její hráči působili velmi nervózním dojmem, ačkoliv k tomu důvody nebyly.

Od začátku bylo evidentní, že náhradní brankář Feynoordu Izraelec Marciano bude jejím dvanáctým hráčem. To, co nedokázali sešívaní, zařídil tento v uvozovkách brankář sám. No a půl půlhodině se poměr sil (bohužel jen počtu hráčů) pro Slavii ještě zvýraznil.

A to najednou bylo jasně vidět, proč hraje letos Slavia až v tom nejspodnějším patře evropských pohárů.

Ono je trochu jiné střílet góly Teplicím, Jablonci nebo Bohemce než v Evropě. Ono se to střílí, když se nás doma bojí a soupeř hraje mnohdy v oslabení. Union i Feynoord nejsou výjimky. Letos se to stalo i v lize už pětkrát.

A ještě něco z Edenu. Na marodce Slavia pořád sedm hráčů, z toho šest Čechů. Zajímavé. A v neděli se o další zajímavost v Edenu postaraly tonoucí se Teplice, které nastoupily v ryze české sestavě včetně náhradníků. Taktéž neskutečné.

Trestuhodné! Závěr byl ostudný, hřímal po kolapsu trenér Slovácka Svědík

Dějství druhé. Glasgow. Sparta na přesilovky letos takové štěstí nemá, ale góly v Evropě také nedává. Ve Skotsku sice Panák vlastně skoro gól dal, ale radost veškerá žádná.

Jasně. To, co předvedl, se nedá ani nazvat chybou, byl to prostě zkrat, ale celý systém rozehrávky s brankářem, se mi jeví jako přinejmenším rizikovým. O Kolářovi raději nemluvím.

Další a další podobné góly ale padají a věřte mi, že mám možnost sledovat fotbal z celého světa. A branek za pomoci této „zajímavé varianty, padá neskutečně mnoho.

Ostatně o tom jsem psal již několikrát.

Vrátím se ale ke Sparťanovi Panákovi. Mimochodem je to hráč, který se snaží opravdu fotbal hrát, na rozdíl od mnoha dalších rádoby stoperů.

Jeho „provinění“ řešilo tisíce lidí, ale jen málokdy zazněl názor, že stejné chyby se dopouští také útočník, který nedá stoprocentní šanci.

Jen namátkou. Hráč Benficy Lisabon Seferović v Barceloně v poslední minutě za bezbrankového stavu 0:0, nebo třeba Tupta z Liberce těsně před koncem na Spartě za stavu 1:2.

Příkladů by se našly tisíce. Rozhodují zápasy, ale nikdo je moc neřeší. Není to k zamyšlení?

Jak vypadal šlágr Zlína s Baníkem? Skvělý fotbal, fandové na svahu i za plotem

Přeji Panákovi, aby se nad tímto nešťastným okamžikem zamyslel a nenechal se ovlivnit názory mnohdy rádoby expertů. Ostatně právě on dobře ví, že jsou okamžiky daleko horší.

Na závěr jen stručně alespoň něco k dění minulého týdne:

1. Je neskutečné, že mužstvo jako Feynoord nemá druhého brankáře.

2. „Úžasné“ řečnické vystoupení Krejčího a Pavelky po zápase ve Skotsku

3. Zajímavé sdělení komentátora o výšce trávníku v Glasgow

4. Obrana Pardubic jako z perníku

5. O co lepší tetování, o to horší výkon (Hráč Bohemians 1905 Bartek)

A nakonec zjištění, že rychlý útočník je nebezpečný útočník, což by potvrdily i stopeři ze Slovácka. Bylo by toho víc, ale snad příště.“

Autor Stanislav Sadílek je bývalým fotbalistou a trenérem