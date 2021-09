„Je derby a může se stát všechno. Zase to bude o jenom či dvou gólech. Kdo se prosadí první, budou mít obrovskou psychickou výhodu,“ říká někdejší záložník Uherského Hradiště a Zlína Bronislav Červenka.

Mistr ázerbájdžánské ligy s Interem Baku ale podle výsledků favorizuje Slovácko. „Co jsem viděl některé zápasy, je v lepší formě. Šlape jim to, kluci fungují dobře. I na Slavii kromě pětadvaceti minut první půle podalo velmi dobrý výkon a možná si zasloužilo uhrát bod,“ přemítá.

I když má Červenka o něco blíž ke Zlínu, ševce letos viděl jenom dvakrát. „Mám o jejich zápasech jenom zprostředkované informace. Nevím, v jakém jsou aktuálním rozpoložení, časově mi to moc nevychází,“ přiznává.

Blaha: Slovácko na rozdíl od soupeře dostává málo branek

Zatímco současný trenér Kroměříže, který stále v krajské I. A třídě nastupuje za Újezdec, se na stadion Miroslava Valenty nedostane, Lubomír Blaha nebude v hledišti chybět. „Samozřejmě se na zápas chystám. Vzhledem k tabulkovému postavení, momentální formě a aktuálnímu rozpoložení favorizuji Slovácko. Byť oba soupeři v minulém kole shodně padli, Slovácko prohrálo na Slavii po velmi solidním výkonu, kdežto Zlín doma nestačil na Bohemku, což jsem nečekal,“ přiznává bývalý forvard Synotu i Fastavu.

Podle Blahy pro Svědíkův tým hraje nejen forma, ale i domácí prostředí a lepší defenziva. „Slovácko na rozdíl od soupeře dostává málo branek,“ připomíná. „Sice mu chybí také střelec a moc jich nedává, ale je schopné se prosadit a gólově reagovat,“ míní. „I proto bych to viděl na vítězství Slovácko,“ dodává.

Soviš: Je škoda, že zápasy narušují urážky a vulgarity

Na utkání se těší i Ladislav Soviš, který v minulosti rovněž oblékal dres obou regionálních rivalů. Doma je ale v Uherském Hradišti, které také favorizuje.

„Je vidět, že výkony ani výsledky Slovácka nejsou náhodné. V posledních dvou sezonách hraje nahoře, drží se v první pětce. Zlín na tom není tak dobře, aby mohl domácí porazit. Na druhé straně derby opravdu nemá nikdy favorita a stát se může cokoliv,“ je přesvědčený.

Jediné, co Sovišovi na derby vadí, jsou napjaté a vyhrocené vztahy fanoušků. „Podle mě je to úplně zbytečné,“ nabízí svůj pohled. „Vím, že Zlíňané kdysi spálili vlajku Slovácka a od té doby to jede. Za mě je ale velká škoda, že právě takovéto utkání s pěknou kulisou, které je pro lidi svátkem, kulturní událostí, narušují urážky a vulgarity, které musí malé děti v hledišti poslouchat,“ štve současného kouče Buchlovic.

Polášek: My Zlíňáci věříme, že se naši kluci vytáhnou

Bývalému trenérovi Miroslavu Poláškovi zase vadí poslední výkon Fastavu. Obrovské zklamání z něj ale pomalu vyprchalo, takže se do Uherského Hradiště nakonec asi taky vypraví. Také někdejší Uličného parťák připomíná staré pravidlo o derby bez favorita. „Ale samozřejmě podle výsledků má jasně navrch Slovácko. My Zlíňáci však věříme, že se naši kluci vytáhnou a že budou hrát lépe než naposledy doma proti Bohemce. Snad pojmou derby trošku jinak a nenechají se zahanbit,“ věří Polášek.

Slončík: Plzeň taky o víkendu překvapila Spartu

Podobně jako ostatní kolegové to vidí i trenér divizního Slavičína Petr Slončík. Bývalý fotbalista, který rovněž prošel oběma kluby, ale Fastav úplně neodepisuje.

„Plzeň taky byla před vzájemným soupeřem se Spartou pod dekou, všichni ji odepisovali, nakonec ale podala velice dobrý výkon a doma zvítězila,“ upozorňuje Slončík.

Podle něj se může něco podobného stát i v Uherském Hradišti, byť favorit hraje doma a je na tom lépe než protivník z Baťova města. „Slovácko má lepší a stabilnější kádr. Hlavně mladší hráči vyrostli, ze Sadílka či Havlíka jsou hotoví fotbalisté. Kluci jsou navíc dlouho pospolu, věcí, co mají hrát. Ale zase Zlín v derby určitě nedá soupeři nic zadarmo. Po prohře s Bohemkou dostali trošku sprchu a budou určitě šlapat. Očekávám vyhecovaný a bojovný zápas,“ dodal Slončík.