ROZHOVOR/ Na závěr podzimu vystřihl bezchybný výkon, hradecké střelce deptal neuvěřitelnými zákroky. Brankář Stanislav Dostál pomohl fotbalistům Zlína zakončit kalendářní rok 2023 výhrou 4:0. Díky čistému kontu se stal klubovým rekordmanem.

Ohňostroj po utkání fotbalistů Zlína s Hradcem Králové | Video: Libor Kopl

Dvaatřicetiletá jednička ševců překonala svého bývalého kolegu Víta Baránka, nulu udržela v sedmatřiceti ligových zápasech.

„Je to pro mě novinka, vůbec jsem to nevěděl. Řekli mi to až po utkání. Já tyto statistiky nesleduji, o to příjemnější překvapení to pro mě bylo. Mám z toho radost,“ říká.

Je to pro vás hodně cenný rekord?

Cením si toho. Já jsem tady ve Zlíně jako mladý s Víťou začínal. Byl tady ještě Alda Kořínek. Oba gólmany si dobře pamatuji. Víťa byl můj vzor. V zápasech uměl zachovat klid, předváděl důležité zákroky, pro mančaft byl hrozně cenný. Člověk se snaží vyvíjet sám, ale mám jeho školu. Víťa nikdy neházel flintu do žita. I když se nedařilo, věděl, že se to otočí. Naopak, když se dařilo, byl pokorný. V tomto byla jeho osobnost veliká.

Brankáři Zlína s největším počtem vychytaných nul: 1. Stanislav Dostál – 37, 2. Vít Baránek – 36, 3. František Ondrůšek – 22, 4. Matej Rakovan – 16, 5. Zdeněk Zlámal – 5.

Je trošku úsměvné, když vyhrajete 4:0 a cenu pro nejlepšího hráče utkání dostane brankář …

No to je. Kluci předvedli skvělé akci i gól, který jsme dali z rohu, byl nádherný. Vím, že to párkrát cvičili na tréninku, tentokrát nám všechno vyšlo.

Který váš zákrok byste vyzdvihl?

Byla to hlavička Vašulína po centru. Já jsem se chtěl hlavně odrazit, protože terén v malých vápnech je tak rozbitý, že se v tom těžko pohybujete. Je to spíš měkké, rozbředlé bláto s pískem, pohyb je horší, ale vyšlo to, takže super. Byl jsem dobře postavený, balon jsem viděl, reagoval jsem na to lépe.

Cítil jste, že jsou z vás hosté frustrovaní?

Toto nevnímám. Snažím se tyto věci úplně vytěsnit. Když to lepí, je to super, když ne, tak je to na prd, to víme, ale zápas mě bavil. Když si zachytáte, je to lepší. (úsměv)

Glosa Libora Kopla: Konec dobrý, (ne) všechno dobré! Snad Ježíšek přinese posily

Takže první půle, po které jste vedli 4:0, nebyla ono?

To ne, ale v prvním poločase jsem tam měl taky dvě střely. Poprvé střílel Vašulín na zadní tyč, pak jsem tam šel pod nohy. Byly tam nějaké rohy. Práce nebylo tolik, ale musel jsme být neustále koncentrovaný.

Proti Hradci jste ale nulu nedostal zadarmo, že?

Ve druhém poločase jsem si celkem zachytal. Hradec přidal na hrot útočníka Šašinku, tím zvýšil počet ofenzivních hráčů. My jsme trošku zalezli, špatně jsme si přebírali hráče. Za stavu 4:0 jsme to chtěli odpracovat, nedostat nějaký zbytečný gól. Soupeř se tam začal více dostávat, měl dvě nebo tři vyložené šance, po kterých mohl skórovat a zápas nám ještě znepříjemnit. Naštěstí jsme to přežili. Je to pro nás cenné vítězství.

Zdroj: Libor Kopl

Soucítíte s brankářem Hradce Bajzou, který inkasoval čtyři branky ze čtyř střel?

Soucítím s ním. Já jsem toto zažil minulý týden v Liberci, kde možná bylo o jednu nebo dvě střely víc. Toto byly nechytatelné věci.

Bude zimní pauza po takové výhře příjemnější?

Víme, že bod není tolik, kolik bychom si představovali. Tímto zápasem jsme si trošku pomohli a nálada bude lepší, ale nesmíme se nijak uchlácholit. Teď už je to za námi. Trošku zpočneme a začneme od začátku. Musíme si zápasů, které se nám podařily, zapamatovat všechno to dobré a ne to kombinovat s utkáními, jako byl ten v Liberci, kde nejsme důslední a dostaneme pět gólů. Já bych si moc přál, abychom tuto lajnu drželi. Nemusí to být pokaždé s nulou, ale chyby v defenzivě bychom měli postupně odstraňovat.

Zdroj: Libor Kopl