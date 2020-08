„Inkasovaný gól před koncem je vždycky škoda, ale celkově je pro nás výsledek dobrý,“ myslí si trenér Fastavu Bohumil Páník.

Ševcům k cennému triumfu nad Slovanem nestačila ani famózní rána svátečního střelce Cedidly.

Mladý krajní obránce se ve 14. minutě po přetaženém centru Slováka parádně opřel do míče, který nechytatelně napálil do šibenice.

Výstavní trefa soupeře zaskočila.

Slovenský mistr, kterému scházel třeba bývalý reprezentant Weiss, se v zakončení dlouho soužil.

Vyrovnání se dočkal až na konci střetnutí. Po skrumáži v šestnáctce hostů posunul Petrák balon střídajícímu Hentymu a nigerijský útočník prudkou střelou k tyči uklidil balon do sítě.

„Je to příprava. My si vyhodnotíme, co bylo dobře a co špatně. Balon se motal v našem vápně a my ho nedokázali odkopnout,“ posteskl si Páník. „Domácí už ale do toho lezli po hlavě, aby alespoň ten jeden gól dali, což se jim nakonec i povedlo,“ přidal zkušený kouč.

Zatímco první půle byla vyrovnaná, po přestávce měli navrch hráči Slovanu. „Mrzí mě, že jsme ve druhé půli pokazili spoustu předfinálních a finálních věcí. Nic jsme nedotáhli do konce, nedokázali se utrhnout. Přitom soupeř to s přibývajícími minutami otvíral čím dál víc, byl nervóznější, protože prohrával. My jsme je nedokázali potrestat, kdežto oni nás ano,“ povzdechl si Páník.

I přes konečnou remízu to hlavně pro mladé zlínské fotbalisty byl velmi poučný zápas. „Slovan je mezinárodní mužstvo se spoustou cizinců. Klidně poskládá dva kvalitní mančafty,“ připomíná kouč Fastavu. „Pro nás to bylo zase těžké utkání. Hráči soupeře jsou hodně vyspělí, takže jsme znovu museli hodně běhat,“ uvedl Páník.

Na Pasienkách dal šanci všem zdravým hráčům z kádru. V Bratislavě nehráli jenom dlouhodobí marodi Vraštil, Janetzký, Vyhnal a Hellebrand, lehčí svalové zranění nepustilo na trávník ani Jawa s Fantišem.

Mladík Cedidla tak musel odehrát celé utkání. V sobotu proti Prostějovu a v generálce s Brnem ale kádr zúží. „V posledních dvou zápasech to chceme trošku vypilovat. Nastoupí zdraví a zkušení hráči. S ostatním víme, jak máma dál pracovat,“ dodal.

Přípravný fotbal

ŠK Slovan Bratislava – FC Fastav Zlín 1:1 (0:1)

Branky: 84. Henty - 14. Cedidla

Rozhodčí: Smolák – Pozor, Štofík

Žluté karty: Lovat – Čanturišvili

Slovan Bratislava: Trnovský (61. Ružinský) – Pauschek, Apau, Bajrič, Lovat – Petrák, Nono – Daniel, Holman (80. Cmiljanič), Ratao – Ožbolt (72. Henty) Trenér: Kozák ml.

Zlín: 1. poločas: Rakovan – Kolář, Buchta, Tkadlec, Slovák – Jiráček, Conde – Cedidla, Slaměna, Nečas – Chwaszcz.

2. poločas: Dostál – Matejov, Simerský, Ngimbi, Cedidla – Čanturišvili, Hlinka, Janetzký, Hrdlička – Poznar, Martínez. Trenér: Páník.