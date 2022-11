Bídné výkony a výsledky nejen tuto sezónu, žádná koncepce, minimální práce s odchovanci, katastrofální přestupová politika a nezájem hráčů bojovat za náš klub zapříčinil včerejší pozápasové události. Vše vyeskalovalo po obdrženém gólu, kdy nám došla trpělivost a vše vyvrcholilo při “děkovačce”, kdy speaker našeho kotle přišel primo k hráčům na plochu.

Někdo by mohl namítnout, že zrovna náš kotlík nemá komu co vyčítat, ale… Ano, nepatříme mezi nejpočetnější tábory, ale ono je těžké nalákat na tribuny fanoušky, když se náš klub stále potápí, na hřišti hrají hráči bez vztahu k regionu a většího zápalu, jejichž jména skoro ani neumíme vyslovit.

V posledních měsících prochází náš kotel po dlouhých letech konečně generační obměnou. Řada letitých fans a ultras je znechucených fungováním v našem klubu a ukáží se jen zřídka. Mladí tedy pomalu začínají přebírat žezlo, ovšem i oni chtějí vidět fungující klub s bojovníky na hřišti, jejichž jádro je tvořeno místními fotbalisty, třeba jejich kamarád, jako jsme to měli před lety my. Pokud tomu tak nebude, přijdeme i o ně a zůstane opravdu jen hrstka těch nejvěrnějších, což nikdo nechce.

Největší problém vidíme v nulové koncepci a otřesné přístupové politice. Snaha dotáhnout za lacino hráče z ciziny, u kterých není jistota, jestli vůbec umí zatáčet, bez vztahu ke klubu či regionu s tím, že je pak prodáme za balík nebo fotbalové důchodce, kteří to tak nějak vsází už jen na zaprášenou jmenovku na drese, které už nikdo nechce a tak si tady na staré kolena jdou vyprdět, hlavně že to na konci měsíce cinkne. To je cesta do pekel.

Když si vzpomeneme, tak nejlepší výsledky uhrál náš klub, když jeho jádro tvořili odchovanci nebo hráči z regionu, ať už v letech 2002-2004, kdy mezi hlavní opory patřili Švach, Vidlička, Koubský, Kroča, Hubáček, Dobeš, Novák, Červenka atd. pod vedením trenérů Marečka a Hofrycha nebo potom v roce 2017 za Jugase, Hájka, Dostála, Holíka, Janíčka, Pazdery, Železníka, Poznara, Bača, Kopečného atd. pod vedením trenéra Páníka.

Dnes bychom v sestavě napočítali odchovance sotva na prstech jedné ruky, což je pro klub jakým je Zlín naprosto nepochopitelné.

Fotbal a výsledky se tady vždy dělali srdcem! I třeba někdy za cenu ne úplně pohledného fotbalu, ale ti hráči, o kterých jsme tady psali opravdu žrali trávu, dřeli za klub, město a nás, měli vztah s fanoušky a ti na ně chodili rádi. Na koho máme my chodit teď?

Otázkou je, kde je problém. Nemají mladí hráči dostatek prostoru se prosadit nebo na to prostě nemají? Šikovní a talentovaní mládežníci tady určitě jsou, viz. reprezentační nominace. Ovšem vinou je určitě dlouhodobý nezájem o Varšavu. Zázemí a servis pro hráče je hrozný. Vše se dělá v pár lidech bez větší finanční pomoci, bez které to nejde. Jak se pak mají tito hráči rozvíjet? Bez dlouhodobého zájmu o investice do vlastní mládežnické akademie to nejde.

Hlavně, že jsme s velkou parádou v létě oznamovali nové partnery Trinity a Tipsport a s nimi velké ambice. Dovolili jsme znovu pošpinit název a znak našeho klubu, tak kde tedy ty peníze jsou? Nebo jsme to opět dovolili za pár korun? Kde jsou ty ambice?

Je tedy otázkou co dál, jakým směrem se bude náš klub vyvíjet a kdo ponese za současný stav následky, popřípadě kdo to napraví?

Nevidíme to pouze my, ale i široká fotbalová veřejnost, další fanoušci, lidé přímo z klubu a další. Bohužel se s tím stále nic nedělá, ale aby nebylo pozdě.

Tímto zdviháme varovný prst pro všechny, kdo za tím stojí. Kdo nebude nosit s hrdostí žlutomodrý dres a nebude se rvát na hřišti za náš klub ať táhne a už se nevrací! Pokud nedojde ke změnám hned teď v zimě, tak se ozveme a hlasitěji, než kdykoliv předtím!

Ultras Zlín