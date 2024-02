Když střídal, řada fanoušků nejen na hlavní tribuně povstala a mohutně tleskala. Fanoušci Zlína obrovským aplausem ocenili výkon záložníka Toma Slončíka.

Nástup fotbalistů Zlína a Slovácka před derby

Dvacetiletý středopolař v derby se Slováckem k velmi dobrému výkonu přidal vyrovnávací branku, výrazně se podíle na obratu a triumfu nad Slováckem (2:1). „Je to skvělé. Pocit byl fantastický. Já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli, protože jsme to těm lidem dlužili,“ říká mládežnický reprezentant.

Jak moc si užíváte triumf nad krajským rivalem?

Pocity jsou skvělé. Šli jsme si za výhrou. Fanouškům jsme to dlužili za tu dobu, co jsme derby prohrávali. Všichni jsme věděli, jak je utkání pro nás důležité. Za tři body jsme ohromně šťastní.

Byl to nejdůležitější gól v kariéře?

Asi jo, ale já to tak neberu. Pro mě je každý gól důležitý. Tím, že byl proti Slovácku a ještě se nám to povedlo dotáhnout do vítězného konce, tak ho stavím hodně vysoko. Pomohl mi k němu Kuba Černín, který skvěle vyhrál hlavu. Já jsem si balon zpracoval na prsa a levačkou se soustředil, abych to trefil k pravé tyči. Sedlo mi to tak, jak jsem chtěl.

Berete souboje se Slováckem jako zlínský odchovanec hodně prestižně?

Není to tak, že bych někoho ze Slovácka neměl rád, ale já jsem zarytý Zlíňák a tyhle zápasy jsou pro mě nejvíc. Pro mě osobně je to největší zápas sezony. Stavím ho výš než souboje se Spartou nebo Slavií. I s nimi jsou to skvělé zápasy, derby je ale nejvíc. Vždycky ho chci vyhrát.

Začátek vám ale vůbec nevyšel. Jak vám bylo ve 4. minutě, kdy jste inkasovali gól?

Byla to jednoduchá akce, z nákopu od brankáře Cicilia prodloužil hlavou balon. Juroška běžel sám na bránu a skóroval. Byla velká škoda, že jsme si tuto situaci nepohlídali. Ale to bylo všechno, do čeho jsme Slovácko pustili.

Co říkáte na vyloučení Daníčka? Viděl jste jeho souboj s Didibou?

Jenom jsem viděl, jak Didi po nějakém souboji leží na trávníku. Rozhodčí to vyhodnotil jako faul na červenou kartu. Byl tady VAR, tak předpokládám, že to bylo asi správné rozhodnutí.

Čím to je, že Didiba přitahuje podobné situace?

Nevím, jestli je to náhoda, nebo to přitahuje, ale Joss je skvělý. On je v soubojích strašně chytrý, možná tím hráče soupeře provokuje. Nevím, pro nás je velice platný a v tomhle nám dneska taky pomohl. Taky je neuvěřitelně silný, má emoce. I když třeba nemá takovou výšku na stopera, umí skvěle předvídat situace, je ohromně silný. Jsme rádi, že ho máme. Dneska byl velice platný. Takoví hráči jsou potřeba.

Jak se vám hrálo proti deseti?

Myslím si, že už před vyloučením Daníčka jsme byli dominantnějším týmem, v přesilovce jsme měli jasně navrch. Slovácko se po vstřelené brance zatáhlo, vůbec nehrozilo a my jsme jeho blok dobývali. Postupně jsme museli hru zjednodušit, protože do té doby jsme nebyli tak efektivní. Zaplať Pán Bůh že nám to vyšlo.

Souhlasíte, že vám ve druhém poločase hodně pomohli dlouháni Černín s Ikugarem?

Je to tak. Oba nám extrémně pomohli, protože vyhrávali souboje, podrželi balony.

Jak jste se na trávníku po náročném programu a středečním souboji se Slavií cítil?

Mně osobně se hraje dobře. Já to mám rád, když se hraje třikrát týdně. Cítil jsem se fajn. Utkání samozřejmě ovlivnila červená karta. Nehrálo se nahoru, dolů, soupeře jsme dobývali, takže to nebylo fyzicky tak náročné. I tak tam každý z nás nechal všechno.

V posledních dvou duelech jste získali čtyři body. Čekal jste to?

Jsou pro nás důležité. Hráli jsme dvakrát doma, kde body musíme sbírat. Jsem rád, že nám to vyšlo, ale pořád nemáme hotovo. To, že se nám povedlo remizovat se Slavií a vyhrát se Slováckem je sice super, ale bodovat musíme i v dalších zápasech. Na naší situaci se víceméně nic nemění.