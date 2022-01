„S defenzivou bojujeme celou sezonu. Opravdu se snažíme na ní pracovat, přesto dál inkasujeme hloupé góly,“ štve také Antonína Fantiše. „Teď v přípravě to ještě tolik nebolí, protože o nic moc nejde, ale v sezoně musíme být důslednější a vyvarovat se toho,“ ví dobře.

Zkušený devětadvacetiletý fotbalista na podzim vypomáhal na kraji obrany, teď se posunul zpátky dopředu. Na hrotu či v záloze se cítí lépe, místo v základní sestavě ale jisté nemá, i proto dře do úmoru, aby v úvodním jarním duelu proti Liberci začal od první minuty a neseděl jen mezi náhradníky.

Proti Brnu se blýskl asistencí na druhý gól Hellebranda, k ničemu dalšímu se už nedostal. „Náročná příprava je znát. Každý z nás to chce odmakat co nejlépe, ale není to úplně ideální. Jsme v plné zátěži. Spíš jsme rádi, že držíme a nikdo se vážně nezraní,“ říká.

Byt zimní příprava každého fotbalistu bolí, Fantiš v lednu snáší dávky lépe než v parném létě, kdy je obrovské vedro a hůře se dýchá.

„Teď je to lepší, ale nevoní to,“ přiznává s úsměvem. „Jsme ale profesionálové, takže musíme dělat to, co po nás trenér chce,“ ví dobře.

Trenér Fastavu Jelínek svěřence rozhodně nešetří. Dvanáctý tým FORTUNA:LIGY trénuje každý den, většinou dvoufázově. „Jenom jednou bylo volno, tak snad budeme dobře nachystaní,“ věří.

Duel s Brnem ale odhalil především nedostatky. Byť ševci začali lépe a byli nebezpečnější, z několika šancí dali jenom jeden gól a pak dlouho dotahovali náskok soupeře.

„Úvod jsme celkem chytli. Ve hře se objevili věci, které chceme a trénujeme. Hra byla dobrá. Bohužel z ojedinělé akce nám dal soupeř vedoucí gól, což byla velká škoda. Pak jsme inkasovali ještě jednu lacinou branku, když jsme po zákroku na Poznara přestali hrát,“ líčí.

Druhou půli ovlivnilo střídání, změny v sestavě. Zatímco kouč Zbrojovky Dostálek až na gólmana Šimana vyměnil všechny borce, hostující trenér Jelínek tolik možností neměl.

„Chvilku nám trvalo, než jsme se zase rozjeli, čehož Brno využilo ke zvýšení náskoku. Prohrávali jsme o dva góly, ale nakonec zápas alespoň zremizovali,“ dodal Fantiš.