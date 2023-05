Trefil se vůbec poprvé v sezoně, přesto jeho gól může mít pro Zlín velkou cenu. Fotbalista Antonín Fantiš v nedělním duelu na hřišti Pardubic využil zaváhání domácího gólmana Nity, který v 86. minutě pustil za sebe míč po nákopu Dramého a jednatřicetiletý univerzál jej hlavou poslal z úhlu do sítě.

Fotbalista Zlína Antonín Fantiš (na snímku vlevo) při zápase v Pardubicích. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Konečně se to štěstí taky trošku usmálo i na nás,“ prohodil s úsměvem hrdina záchranářské bitvy na východě Čech.

V klíčové chvíli byl na správném místě a nezaváhal, byť nebyl po chybě Nity úplně v jednoduché pozici.

„Nevím, jak tu situaci popsat, ale fotbal hraji dlouho, takže jsem věřil tomu, že to dám. V lize jsme vstřelil nejvíce gólů hlavou, takže jsem se maximálně soustředil na to, abych to z úhlu trefil, protože brána byla prázdná,“ líčí.

Bývalý hráč Příbrami, Jablonce či Ostravy nakonec poslal balon do sítě a mohl s fanoušky Zlína slavit.

Přitom jen málokdo počítal s tím, že balon po jednoduchém nákopu, který rumunský brankář mohl v klidu sebrat ze vzduchu, doputuje až ke zcela volnému Fantišovi.

„Nevím, jestli to bylo instinktem nebo něčím jiným, ale věřil jsem, že

ten balon může skončit za ním. Z mého pohledu se trošku snesl. Nevím, jestli Nita věděl, že tam jsem, ale já byl připravený,“ popisuje.

„Šlo o to, že jsem byl ve velkém úhlu. Naštěstí to tam spadlo,“ oddechl si.

Ševci otočili zápas v Pardubicích. Po hrubé chybě gólmana Nity rozhodl Fantiš

Fotbalisté posledního Zlína ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu zvítězili na hřišti Pardubic 2:1 a na barážové příčky ztrácí už jen bod. Ševci venku uspěli po třiceti zápasech, klid ale rozhodně nemají.

„Tento týden jsme byli mrtví, teď trošku dýcháme, ale nic není dokonáno, avšak ani ztraceno,“ ví dobře.

„Všichni si uvědomuje vážnost situace. Maximálně se připravíme na Ostravou, kterou máme ve středu doma. Snad nám přijdou pomoct i fanoušci, kteří nám pomohou. Může se stát, že v posledním kole v Brně budeme hrát o všechno,“ tuší Fantiš.

Zatímco před týdnem po emotivní prohrané bitvě na Stínadlech jeli z Teplic jako na popravu, po zápase v Pardubicích je nálada v Baťově městě zase o něco lepší, optimističtější, byť se černý scénář v podobě hrozby sestupu do druhé ligy stále může naplnit.

„Po posledním zápase to pro mě osobně bylo fakt moc těžké. Nyní jsem rád hlavně za kluky. Přežili jsme spoustu situací, Dosty (brankář Dostál – pozn. red) nás podržel. Měli jsme i štěstí, když soupeř nastřelil tyč,“ připomíná.

„Ve druhé půli už jsme ale podali zlepšený výkon, taky jsme byli nebezpeční. Věřil jsem, že jsme schopní druhý gól dát, což se nám nakonec i povedlo,“ těší Fantiše.