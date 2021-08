Nyní před sebou mají důležitou domácí bitvu s Teplicemi, které začátek rovněž nechytly a podle řady odborníků patří ve FORTUNA:LIZE mezi žhavé kandidáty na sestup či případnou baráž.

Ani Fastavu ale mnoho expertů nevěří. „Ani si nedokážu pomyslet, co by se stalo, kdybychom utkání nezvládli,“ říká fotbalista Zlína Antonín Fantiš.

Vnímáte, že se po třinácti ligových zápasech bez výhry nutně potřebujete chytnout?

Samozřejmě dobře vím, že hrát takový zápas na konci sezony, tak musíme bezpodmínečně vyhrát. Pro nás je to extrémně důležité utkání. A je jedno, jestli se hraje ve třetím nebo třicátém kole. Teplice doma musíme porážet. I když je teprve začátek sezony, žádná pohoda nepanuje.

Utěšovat se, že jste měli těžký los, kvalitní soupeře na úvod, asi nepomůže, že?

Na to se nemůžeme vymlouvat. Samozřejmě výkon se Slavií snesl měřítko, dalo se na něm stavět, ale za týden jsme všechno pohřbili na Baníku. Po prvním poločase bylo všechno pryč. Nyní si musíme sednout zase na zadek a zodpovědně pracovat. Všechno začíná od obrany. Dobře bránit ale musí celé mužstvo. Není to jenom o těch čtyřech hráčích vzadu, ale o nás všech. Až to bude vzadu fungovat, teprve potom se můžeme tlačit dopředu.

Nemáte strach, že to i letos bude zase jenom boj o záchranu?

Po dvou porážkách a hlavně po tom, co jsme předvedli na Baníku, doufám, že tomu tak nebude. Nikdo nechce hrát jenom o záchranu. Za námi jsou teprve dvě kola, snad se to rychle otočí. Pokud zvládneme duel s Teplicemi, můžeme se zvednout a třeba to bude jenom dobré. Potřebujeme body, abychom se trošku uklidnili a začali hrát náš fotbal.

Ani Teplice nejsou v pohodě. Vnímáte, že je spousta lidí odepisuje?

Co si tak čtu a poslouchám, tak kandidáti na sestup jsou oni i my. (úsměv) Právě následující zápas ukáže, jak na tom jsme. Vůbec nepřemýšlím na tím, co by se dělo, kdybychom to nezvládli. Věřím, že urveme tři body. Jednoduché to ale nebude. Teplice jsem viděl v Českých Budějovicích i proti Slavii a v obou utkáních podali slušný výkon. Nebyly vůbec špatné. Třeba Slavii, která jim darovala gól, aktivní hrou donutili k chybám.

Jak s vámi zacloumal debakl v Ostravě?

Takovou porážku hodit za hlavu úplně nejde. První poločas byl opravdu hrůzný, nepovedlo se nám vůbec nic. Za třicet minut bylo utkání rozhodnuté.

Rozebírali jste si nepovedené utkání dlouho?

V týdnu jsme si k němu něco řekli. Dívali jsme se na celý první poločas, od první do pětačtyřicáté minuty. Trenér to vždycky zastavilo, ukázal chyby. Různě jsme o tom diskutovali, aby se to příště neopakovalo.

Kde byla příčina přídělu?

V kabině si řekneme, že se při obranné standardce nechceme nechat zatlačit do brány a ve finále uděláme pravý opak. Baník nás zatlačí po nacvičené věci skórují. Domácí zablokovali osobní bránění, Lischka si krásně naběhl a my to při prvním gólu. Při druhé brance zase byla chyba v komunikaci. Pravý záložník přeběhne přes celou šířku hřiště a my z jednoduchého autu dostaneme gól. Pak už se to sčítalo.

Pozitivní je, že jste po zranění ruky odehrál celý zápas. Už jste stoprocentně v pořádku?

Ze začátku to bylo fakt špatné. Bolelo to fest. V přípravě jsem dostal balonem, měl na palci u ruky zlomený horní článek. Dva a půl týdne měl sádru, nebyla to žádná paráda. Ale ve středu jsem byl v nemocnici. Absolvoval jsme kontrolní rentgen. Mám to srostlé, už mně to nijak neomezuje.