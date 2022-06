Hráče slova zahřála, byť sám bral věty svérázného kouče s úsměvem. „Tehdy jsme se tomu s kluky zasmáli. Byla to nadsázka, ale bylo to hezký,“ culí se. „Myslel to tak, že jsme spolu prožili v Příbrami dva krásné roky. Hodně mi pomohl. Byl jsem tam kapitánem, po sportovní i lidské stránce jsem se dost změnil,“ pokračuje.

O Fantiše tu ale vůbec nejde. To spíš známý kouč, který ve fotbale působí i jako televizní komentátor a expert, dráždí fanoušky svými názory, neotřelým pohledem na nejpopulárnější sport v Česku.

„Je pravda, že se nahlas nebojí říct, jak to cítí. Nemá potřebu být diplomatický, mluví napřímo, za což ho hodně lidi nemá rádo, protože tady se to moc nenosí, ale mně je to sympatické a nejen za to jej uznávám,“ říká zkušený fotbalista, který pod Csaplárem hrával nejen v Příbrami, ale i ve Zlíně.

„Nijak se nezměnil, zůstává pořád stejný, což se mi na něj líbí nejvíc. I když komentáře na jeho osobu často nejsou pěkné a řadu lidí by to složilo, on má svoji hlavu a furt si jede to samé,“ všímá si.

„Hodně lidí se mu směje, shazuje jeho názory, pohled na fotbal, ale když se s ním bavíte o fotbale i o životě, poznáte, že je to velmi vzdělaný člověk,“ tvrdí bývalý hráč Jablonce nebo Ostravy.

Po konci ve Zlíně, kde vydržel jen čtyři měsíce, je ale Csaplár už tři roky bez angažmá.

„Patří mezi trenéry, kteří si do své práce absolutně nenechají kecat, což je možná problém, protože řada majitelů a dalších lidí v klubu trenérovi do práce často zasahuje. Není se co divit, protože do toho cpou své peníze, takže chtějí mít nějaký přehled o dění v týmu, ale Csaplár nemá rád, když mu do toho někde zasahuje, mluví do sestavy, tréninků a podobně,“ nabízí svůj pohled.

Třeba v Příbrami s kontroverzním šéfem Starkou ale podle Fantiše vycházel velmi dobře, dokonce si tykali, což prý běžně nedělá. „Znali se spoustu let, měli spolu nadstandardní vztah,“ vypozoroval třicetiletý univerzál.

Největším trenérským úspěchem Csaplára tak zůstává mistrovský titul a čtvrtfinále Poháru UEFA s Libercem v sezoně 2001/02. Slovan tehdy vedl společně se zkušenějším kolegou Škorpilem.

V minulosti koučoval i Slavii a vyzkoušel si také zahraniční angažmá v řeckém Panioniosu Athény a polské Wisle Plock, se kterou vyhrál pohár i Superpohár. V roce 2008 působil krátce jako hráčský skaut anglického týmu FC Everton.

Mezi českými fanoušky a médii zpopularizoval pojmy jako „Csaplárova past“, „festival lehkých ztrát“ nebo „chybějící kvalita“.

„Jsou to legendární výroky, které by si měl patentovat, protože jsem je našel na google i wikipedii,“ směje se Fantiš.

A jaký on má názor na poločasové vedení 2:0? „Byť se hodněkrát stalo, že tým opravdu tento náskok ztratil, někde jsem četl, že obrat tohoto výsledku není až tolik pravděpodobný,“ uvedl.

Fantiše v minulosti zaujalo Csaplárovo srovnání fotbalu s horolezectvím. „Když jsme

s Příbramí ve druhé lize bojovali o postup a hráli dobře, vždycky nám připomínal, že poslední kroky jsou nejtěžší a přirovnával to k horolezcům, kteří jsou někde v základním táboře a čeká je výstup na horu,“ líčí.

„Vždycky to uměl správně pojmenovat. Třeba že nám chybějí rukavice, kyslíková maska a tak. Připomínal nám, že čím je člověk blíž vrcholu, není prostor na velké chyby, které na horách znamenají smrt. Ve fotbale nám mohl akorát uniknout postup nebo jsme mohli ztratit zápas, ale opravdu řešili jsme každý detail, což se mi hodně líbilo. Srovnání s výstupem z Káthmándú na Mount Everest bylo docela vtipné, ale byl v tom i kus života,“ dodává.