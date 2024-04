Nadávky, transparenty vybízející šéfy klubu k odchodu, plakáty s podobiznou sportovního ředitele Ladislava Mináře s prasečí hlavou polepený stadion i plochy ve městě. Fanoušci Olomouci čím dál hlasitě dávají najevo svoji nespokojenost s vedením klubu, žádají odchod šéfů.

Sigma je pod tlakem veřejnosti, herně i výsledkově se souží. Naposledy i kvůli kiksu brankáře Macíka podlehla doma Pardubicím 0:2, vypadla z elitní skupiny o titul, je až osmá.

Ševci sledují situaci na Hané zpovzdálí. Problémů a nepohody moravského rivala by však rádi využili, před vlastním publikem konečně urvali všechny body a po měsíci a půl si zase v šatně zakřičeli vítězný popěvek.

„Upínáme se k sobotnímu zápasu s Olomoucí, který je pro nás fakt důležitý,“ říká Antonín Fantiš, jeden z kapitánů FC Zlín.

Lídr týmu, který 15. dubna oslaví dvaatřicáté narozeniny, dění v táboře nejbližšího soupeře příliš nezkoumá.

Stejně jako ostatní si přečte nějaký článek, podívá na video, ale bližší informace nezjišťuje.

„Něco jsem zaslechl, viděl na internetu, ale jinak to moc neřeším,“ tvrdí.

„Sigma má své problémy, ale my taky. Musíme se dívat sami na sebe. Hrajeme doma, kde se nám v poslední době nedařilo získat tři body, teď ale musíme vyhrát,“ burcuje.

Také Fantiš věří, že by humbuk kolem Sigmy mohl ševcům pomoct. „Pro kluky to není příjemné, jednoduché. Úplně jim to nezávidím, na druhé straně oni nejsou v takové situaci jako my,“ upozorňuje.

Podle Fantiše na tom Olomouce není tak zle, jak se veřejně prezentuje. „Sigma má kvalitní kádr, dobré hráče. Snaží hrát kombinačně. Nevím, jestli po konci kouče Jílka zůstal stejný rukopis, ale rozhodně to není jednoduchý soupeř,“ ví dobře.

Zlíňané se na podzim na Andrově stadionu po prohrané rekordní přestřelce 5:9 s Mladou Boleslaví chytli, pod vedením nového kouče Červenky získali po bezbrankové remíze cenný bod, teď se ocitli v podobné situaci.

Na Sigmu jdou znovu po prohře se Středočechy, kterým podlehli gólem z nastavení.

„Byla to pro nás velká rána,“ přikyvuje. „Není jednoduché se zase zvednout, ale věřím, že to zvládneme a konečně vyhrajeme,“ přeje si.

Problém je, že ševci na jaře inkasují branku vždy jako první a pak jenom složitě manko dohánějí a výsledky otáčejí.

„Stává se nám to fakt v každém zápase,“ štve také bývalého hráče Příbrami, Jablonce či Baníku.

„Bylo by jedině dobře, kdybychom konečně udrželi vzadu nulu. V ofenzivě totiž až takové problémy nemáme. Do šancí se dostáváme, nějaké góly dáváme, ale musíme zabrat směrem dozadu a všichni být víc zodpovědní,“ přidává.

Zlín nevyhrál už měsíc a půl. V posledních dvou duelech bral jenom dva body a pokud chce jít do nadstavbové části z co nejlepší pozice, musí na konci základní části ještě zabrat.

„Zažil jsem to minulý rok, kdy jsme byli odepsaní, ale zvládli to. Vím, že nadstavba nám může pomoct, ale taky pěkně uškodit,“ ví dobře.

Výhodou je, že z posledních čtyř duelů hrají hned třikrát doma, jedou jenom do Jablonce.