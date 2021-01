Zkušený osmadvacetiletý fotbalista v 68. minutě po hlavičce Chwaszcze do břevna uklidil balon nekompromisně do sítě a zlínskému Fastavu v prvním letošním přípravném zápase druhým gólem pomohl k jasné výhře 4:1 nad druholigovým Blanskem.

„Šance jsme měli už předtím, ale nedali jsme je. Pak jsme to vedoucí brankou otevřeli a začalo nám to tam padat. Kluci dali krásné góly. Jsem rád, že jsme takto vyhráli,“ těší Fantiše.

Skóre naznačuje, že se na zmoklé Vršavě potkali soupeři z jiných soutěží. Ševci nakonec potvrdili roli favorita, proti druholigovému nováčkovi ale dlouho nijak nezářili.

„Kluci to v první půli měli těžší,“ míní bývalý hráč Příbrami, Ostravy či Jablonce.

„Blansko bylo v silnější sestavě hodně aktivní, vysoko nás napadalo. Ve druhé půli se sestavy prostřídaly, přišli čerství hráči. Nám vyšly nějaké akce, padlo hodně gólů, takže to bylo zajímavé,“ líčí.

Ševcům nevadilo nepříjemné uplakané počasí ani terén. Na umělé trávě přitom hráli zápas po hodně dlouhé době. „Umělka je úplně jiný povrch,“ tvrdí.

„Kdybychom na ní byli celou dobu a pak šli do mistráků na trávu, což už se mi jednou stalo, tak to je skoro jiný sport. Fakt to není sranda. Máme ale slíbeno, že bychom celý příští týden měli být na přírodní trávě, určitě si zvykneme,“ nebojí se Fantiš návratu na klasický povrch.

Vypořádat se dokáže i s teplotami kolem nuly.

„Je specifické, že letos začínáme už šestnáctého ledna, ale přáteláky se vždycky hráli v tomto období, takže si nemyslím, že to bude nějaký problém,“ uvedl.

Letošní zkrácená zimní příprava mu vyhovuje.

„Jsem za to hrozně rád,“ přiznává bez mučení.

„Já už mám mám za sebou tolik příprav, že mi to přijde furt stejný,“ přidává s úsměvem.

„Samozřejmě chápu, že je to potřeba, ale tento systém se mi zdá dobrý. Jediná škoda, že tady nejsou takové podmínky třeba jako v Německu, kde mají vyhřívané i tréninkové plochy,“ posteskl si.

A také jiné podmínky na trénování. Rozdíly jsou však i v Česku. Zatímco pár mančaftů z FORTUNA:LIGY hned po Novém roce vyrazilo ladit formu do zahraničí, ševci dřou v domácích podmínkách.

„Samozřejmě Turecko by bylo moc fajn. Tam jsem se vždycky těšil. Krásný hotel, prostě super. Bohužel letos to vyšlo takto,“ mrzí Fantiše.

Vedení klubu ale nic nevyčítá. Naopak, zlínské funkcionáře chápe.

„Je správně, že jsme zůstali doma. Jak už říkal trenér, cestováním bychom ztratili dva dny. To radši budeme trénovat nebo mít jeden den volna,“ má jasno.

Navíc letos hráčům nehrozí žádné galeje, vždyť první mistrovský duel v Opavě odehrají Zlíňané už v polovině ledna. Navíc v kondici se každý z hráčů udržuje sám.

„Na konci roku jsem byl sice nemocný, ale pak jsem byl snad šestkrát běhat, takže já jsem ani těch deset dní volna neměl,“ dodává.