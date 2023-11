Vyškrábali se ze dna. Jsou na tom lépe než před pár týdny. Léčba novým koučem Bronislavem Červenkou zabírá, fotbalisté Zlína už nejsou ve FORTUNA:LIZE poslední. V sobotu pod sebe dostali České Budějovice, na dostřel jsou další namočení soupeři. Nálada na Letné se s klesající teplotou a blížícím se adventem lepší.

Fotbalista Zlína Antonín Fantiš (černé dresy) při domácím zápase s Jabloncem. | Foto: FC Zlín

„Škoda, že není o dva body víc, ale po debaklu s Mladou Boleslaví jsme rádi i za tohle. Je to pro nás povzbuzující," říká Antonín Fantiš, jediný střelec ševců v remízovém duelu s Jabloncem.

Zlíňané při domácí premiéře kouče Červenky hráli s neoblíbeným protivníkem nerozhodně 1:1, bod po zajímavém utkání nakonec brali.

„Pro oba je zasloužený," míní jednatřicetiletý univerzál, který nyní nastupuje na pravé straně zálohy.

Moravané tak neporazili Severočechy v nejvyšší soutěži v 21. ligovém utkání za sebou, naposledy uspěli v dubnu 2008. Posledních sedm duelů skončilo právě remízou.

„Nerozumím tomu," poznamenal Fantiš. „Přijde mi, že s Jabloncem vždycky vedeme a pak se to nějak zlomí. Druhá půle bývá diemetrálně odlišná. I tentokrát tomu bylo tak. Mrzí mě to, ale asi to není náhoda," říká.

Také v sobotu patřila úvodní část ševcům. Dobrý výkon podpořili vedoucím gólem právě Fantiše.

„První poločas byl od nás velice dobrý. Měli jsme navýšit vedení, vytěžit z toho vytěžit víc. Byla to škoda," uvedl.

Červenkova domácí premiéra: černé dresy, první obdržený gól, další bod

Taktovku zápasu drželi ve svých rukou Severočeši. Vyrovnali až v úvodu druhé půle, kdy se trefil Martinec.

„Inkasovaný gól to hodně ovlivnil. Najednou jsme se začali bát, aby to nedopadlo špatně. Soupeř nás zatlačil, zmáčkl. Jeho hru oživil hlavně Jovović. Prvních dvacet minut druhého poločasu jsme nevěděli, kde nám hlava stojí," přiznává.

Domácí se i díky střídajícím hráčům vymanili z tlaku, začali zase hrát a hrozit. Rozhodnout mohl mladík Slončík. Dvakrát střílel z dálky. První ránu zastavila tyč, druhý pokus chytil gólman Hanuš.

„Tom má skvělou, padavou střelu, která se těžko chytá. Vždycky na konci tréninku to zkouší. Škoda, že mu to tam nespadlo. Byl by to gól kola, možná měsíce," myslí si.

Ševci při domácí premiéře trenéra Červenky získali bod s neoblíbeným Jabloncem

V závěru se zlínský žolík dostal ještě do jedné šance, hlavou po centru Cedidly mířil vedle. „Mohli jsme i vyhrát," cítí.

Nyní ševci z ligového kolotoče na chvíli vyskočí, přichází poslední letošní reprezentační přestávka. Hned po ní ale přijde na řadu zápas v Praze proti Spartě.

„Můžeme se tam jenom ukázat," nebojí se střetu s mistrem. „Mladí si pořádně okusí evropský fotbal. Snad budeme konkurenceschopní a lidi ve Zlíně nezklameme," doufá.