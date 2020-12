„Samozřejmě do Příbrami se vždycky těším, pokaždé tam hraji hrozně rád. Na druhé straně si uvědomuji, že nás tam čeká nesmírně důležitý zápas proti soupeři, který se herně i výsledkově zlepšil, prožívá nyní sérii bez prohry, tak doufám, že mu to stejně jako nám Jablonec pokazíme,“ přeje si osmadvacetiletý fotbalista.

I když se kádr Příbrami od loňského června, kdy se Fantiš přesunul do Baťova města, podstatně změnil, pár borců v kabině zůstalo. „Znám třeba Radka Voltra, který dával po dlouhé době a nepříjemném zranění gól, takže jsem mu přál. Jinak si občas napíšeme s Honzou Rezkem nebo Tomášem Pilíkem. Já ale jinak nejsem ten typ, co by si furt s někým volal či se hecoval,“ upozorňuje.

Přehled o dění v bývalém klubu však stále má.

Ani Fantišovi samozřejmě neuniklo, že Středočeši bodovali v posledních třech duelech.

Naposledy vydřeli v Olomouci remízu 1:1 a v lize už nejsou poslední. „V Příbrami je to vždycky těžké. Kluci doma umí zahrát. Teďka se navíc zlepšili, takže nabrali větší sebevědomí. My ale máme zkušené a kvalitní mužstvo, takže věřím, že to tam zvládneme a domů se nevrátíme s prázdnou,“ doufá bývalý hráč Jablonce, Ostravy nebo právě Příbrami.

Podle Fantiše zřejmě také sobotní duel u Litavky rozhodne první gól. „O tom to většinou je,“ souhlasí. „Třeba s Jabloncem jsme neodehráli extra dobrý zápas, přežili jsme nějaké šance soupeře a po tom, co jsme se trošku zvedli, jsme klidně mohli dát gól, který by nám pomohl. S ním by to jistě vypadalo úplně jinak,“ míní.

„Pokud bychom v Příbrami skórovali jako první, strašně nám to pomůže. Soupeř by totiž musel jít do většího rizika, což nám vyhovuje. Vpředu máme kluky, jenž umí utéct,“ připomíná.

Právě sázka na poctivou defenzivu a rychlé kontry by mohli proti předposlednímu týmu FORTUNA:LIGY přinést úspěch.

Poznar bude chybět

Ševcům ale bude o víkendu citelně scházet útočník Poznar. Nejlepší střelec Fastavu se minule proti Jablonci nechal hloupě vyloučit.

„Je velká škoda, jak blbě to pro něj dopadlo,“ smutní Fantiš. „Tomáš měl poslední měsíc či dva super formu. Padalo mu to tam, uhrával důležité souboje, pomáhal nám udržet balony, ale platný byl také při útočných či obranných standardkách,“ vyzdvihuje.

Dramé či Jawo by ovšem mohli důraznějšího parťáka adekvátně nahradit.

Ševcům se navíc letos venku nebývale daří. Z pěti pokusů uspěli na soupeřových hřištích hned třikrát, naposledy triumfovali v Karviné. „Je pravda, že dříve jsme body dělali hlavně doma, venku to minulý rok bylo hodně mizerné. Snad se to konečně otočilo a nyní to zlepšení potvrdíme,“ věří.

Každé zaváhání bude bolet

Body by se Moravanům náramně hodily. Do Vánoc čekají Páníkův tým ještě čtyři zápasy, které půjdou rychle za sebou, takže každé zaváhání bude bolet.

Na druhé straně se bude na případné neúspěchy rychleji zapomínat. „Pro mě je super, že to bude rychle odsýpat,“ říká. „Když mluvím za sebe, pokud zůstanu zdravý, nebudu mít žádné šrámy, tak je dobře, že se hraje dvakrát týdně a nemusíme tolik trénovat. Myslím, že budeme mít i čas dostatečně zregenerovat,“ míní.

Fantiše stejně jako ostatní ligové borce více než náročný program děsí mrazy a sníh. I když doteď počasí fotbalistům přálo, všechno se může rychle změnit. „Zatím je to fajn. I tréninkové plochy celkem ujdou. Jakmile ale začne mrznout, určitě se to zhorší,“ očekává. „Přitom si spousta lidí ani neuvědomila, že trávníky jsou vyhřívané jenom na hlavních stadionech, ale ostatní plochy ne, takže někdy musíme celý týden trávit na umělce, což je pro tělo, svaly i klouby velký zápřah,“ pokračuje.

„Snad počasí ještě nějakou dobu vydrží, abychom nemuseli pendlovat mezi přírodní trávou a umělkou,“ přeje si na závěr.