Společně s brankářem Dostálem a křídelníkem Vukadinovićem zažil památné semifinále domácího poháru v Edenu proti Slavii, kde fotbalisté Zlína na konci dubna 2017 po gólu Lukáše Holíka senzačně zvítězili 1:0. Nyní Antonínu Fantišovi vzpomínky na vydařený duel i spanilou jízdu ožívají.

Ševci jsou zase blízko finále, před sebou mají těžkou venkovní šichtu proti favoritovi.

I když bookmakeři i řada fanoušků mají jasno, Zlíňané se po sedmi letech chtějí vzepřít osudu, z pozice velkého outsidera se probojovat zase do finále, které by tentokrát hráli doma.

„Je to hodně podobné, skoro navlas stejné. Jenom předtím Opava postoupila. Uvidíme, jak dopadneme my,“ uvedl Antonín Fantiš, jeden ze zlínských kapitánů.

Na pohárový zápas se Slavií si dobře pamatuje. Jak by ne, vždyť byl součástí velkého výsledku, senzace.

„Taky jsme byli v roli outsidera, tehdy nám nikdo nevěřil, přesto jsme to zvládli. Teď je to podobné. Víme, že to jde. Nejedeme do Plzně na výlet,“ prohlásil Fantiš.

„Semifinále je velký úspěch, ale finále je velká věc,“ přidává.

Favoritem je ale nejen díky výsledkům v lize Plzeň. Viktorka si v české nejvyšší soutěži drží před závěrečným kolem třetí pozici, kterou zřejmě uhájí i v baráži.

Západočeši ale mají za sebou úžasnou pohárovou jízdu Evropou, v Konferenční lize ani jednou po devadesáti minutách neprohráli, vypadli až ve čtvrtfinále s Fiorentinou.

„Je to opravdu velká věc. Hodně pomohli českému fotbalu, udělali mu jméno. Klobouk doků před nimi,“ smeká Fantiš.

„Plzeň se finančně nemůže rovnat Slavii a Spartě, ale i tak je pořád konkurenceschopná, což potvrzuje nejen v naší lize, ale i Evropě,“ oceňuje bývalý hráč Příbrami, Jablonci či Ostravy.

Viktorka má ale za sebou náročný program i cestování, v nohách těžké duelu ve Fiorentině a na Slovácku, kde v neděli večer remizovala 1:1.

„Pro nás to může být výhoda,“ myslí si Fantiš.

„Na druhé stranně Plzeň hraje doma. Má tak kvalitní hráče a široký kádr, že by si s tím měla poradit. Ale pohár se hraje na jedno utkání, stát se může cokoliv,“ míní.

Ševci jsou ale odhodlaní uspět, o motivaci mají postaráno.

„Je to pro nás svátek, nachystaní budeme dobře,“ tvrdí dvaatřicetiletý univerzál. „V Plzni chceme podat co nejlepší výkon a uhrát co nejlepší výsledek. Postup není nereálný,“ dodává.

Postupující ve finále vyzve pražskou Spartu, která už na začátku dubna v semifinále zvítězila v Opavě.

Druhé semifinále se hraje v pozdějším termínu kvůli účasti Plzně ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy.

Zápas Plzně se Zlínem začne ve středu v 18:00. Termín finále dosud nebyl určen, v úvahu připadá středa 8. nebo 22. května. Hrát se bude na stadionu hůře postaveného týmu v pohárovém koeficientu za posledních pět let, loňský finalista a lídr ligové tabulky Sparta se tak představí venku.