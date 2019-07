Hned v úvodu příbramského odchovance vychytal skvělým zákrokem hostující gólman Kolář, ve 37. minutě pak po slabé malé domů Součka šel sám na slávistického brankáře, ale v jasné šanci ale neuspěl, když Pražany od pohromy zachránil na poslední chvíli vracející se Kúdela.

„Žádné výčitky nebudou. Jsme tým, povzbudíme ho,“ zastal se smolaře pondělní dohrávky zlínský gólman Stanislav Dostál. Letní posila Fastavu si však neproměněné šance vyčítala.

Které z těch dvou zahozených příležitostí vás mrzí víc?

Hlavně ta druhá, stoprocentní. Soupeře jsme aktivně napadali, vyšel nám presink. Souček mi to krásně namazal. Vystihl jsme přihrávku a šel jsem sám na brankáře. Udělal jsem mu sice kličku, ale za mnou byl hostující hráč, o kterém jsem vůbec nevěděl. Balon mi ukopl, což je samozřejmě moje chyba. Kdybychom proměnili vyložené šance, bylo by to jiné. Takto bylo těžké pomýšlet na tři body.

Viděl jste kapitána Jiráčka, který vám ještě nabíhal?

Říkal mi to v šatně, ale já jsem ho vůbec neslyšel. Nevěděl jsem o něm. Neviděl jsem, že utíká po pravé straně.

Berete porážku na sebe?

Samozřejmě mě to mrzí. Nemáme se za co stydět. Klobouk dolů před kluky, v jakém tempu zápas odehráli. Kdybych dal dva góly, bylo by to jiné.

Nemohou vás zahozené šance psychicky srazit dolů?

Je pravda, že mě to mrzí hodně. Jsem na sebe naštvaný. Na druhé straně jsem si prošel takovými věcmi, že toto mě určitě nepoloží. Dříve jsem měl horší období, ale v Příbrami se to zlomilo a góly přišly. Důležité je, abych se do šancí vůbec dostal.

Souhlasíte, že jste měli více příležitostí než favorit?

Je pravda, že Slavia taky měla šance. Celkem to byl festival neproměněných šancí. Troufám si tvrdit, že to klidně mohlo skončit 5:5. Pro diváky to bylo slušné, na českou ligu viděli hodně dobrý zápas.

Překvapilo vás, jak byla Slavia v první půli pasivní?

Bylo to tím, že jsme na soupeři vlétli. Šla nám kombinace, Slavii jsme zaskočili aktivní hrou, vysokým napadáním. Soupeř naopak po našich šancích znervózněl. Hosté si ale o přestávce v kabině asi něco řekli. Slavia prostřídala hráče a byla lepší. Naopak z naší strany druhá půle už nebyl tak dobrá jako první. I tak jsme měli možnosti na vyrovnání.

Jak moc výkon ve druhé půli ovlivnila zranění několika hráčů, kteří v týdnu netrénovali naplno?

Myslím si, že nijak. Všichni kluci, co šli do zápasu, sice měli nějaké volno, ale to bylo kvůli tomu, aby byly právě na zápas se Slavií stoprocentně připravení. Jinak všichni v přípravě trénovali poctivě.

Nečekal jste od úřadujícího mistra víc?

Nevím, jak to mám říct. (úsměv). Tušil jsem, že na ně vlítneme a budeme hrát to, co po nás trenér chce, což se nám povedlo. S takovým presinkem by měl problém každý mančaft. Hosté to s námi měli těžké. Druhá půle už ale byla vyrovnaná.