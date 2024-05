Když odcházel ze hřiště, sám sobě nadával, vyčítal si zahozenou příležitost ve druhé půli. Ani zlínský kapitán Antonín Fantiš se nedokázal v závěrečném střetnutí prosadit. Ševci hlavně kvůli střelecké nemohoucnosti padli v Jablonci 0:1 a po devíti letech opouští prvoligovou elitu.

Fotbalista Zlína Antonín Fantiš. | Foto: FC Zlín

„Přišlo mi to zakleté,“ hlesl dvaatřicetiletý univerzál.

Sestup s ním zacloumal. Podobné chvíle zažíval vůbec poprvé, byť toho v kariéře odehrál snad ze všech zlínských hráčů nejvíc.

„Pokud to nedopadne dobře, budu si to vyčítat celý život,“ tvrdil na začátku května po porážce v Pardubicích.

Po třech týdnech se z černé můry stala krutá realita.

„Výčitky budou, snad čas všechno spraví,“ věří.

„Jsem rád, že mám zdravou rodinu. Ta mě snad z toho dostane,“ doufá.

Nebude to však za pár dnů ani za týden. Tenhle pád bude bolet déle. Možná o to víc, že nikdo na Letné neví, co bude.

„Nesu to hrozně těžce. Vůbec nevím, kdo tu bude pokračovat. I já jsem teď bez práce a o to je to pro mě bolestnější,“ říká.

„Člověk si třeba začne vážit víc věcí, které mu přišly samozřejmé, jako třeba první liga,“ přidává.

Zdroj: Youtube

Vše mohla změnit výhra v Jablonci. Triumf na severu Čech by ševce poslal do baráže a Budějovice dolů. Zlíňané ale na Střelnici jenom podtrhli mizerný ročník, chabou bilanci z venkovních utkání.

„Mám pocit, že jsme si záchranu nezasloužili. Pokud nejsme schopní porazit týmy, co jsou s námi dole, nemáme v lize co dělat,“ ví dobře.

I když se hosté snažili uniknout pádu, žádnou šanci neproměnili. S přibývajícími minutami, blížícím se koncem střetnutí se dostali do křeče, druhou půlí se protrápili až do konce.

„Bylo složité to honit na poslední chvíli, byť jsme situaci měli ve vlastních rukách. Bylo to strašně těžké. Člověk se snažil udělat maximum, při zakončení nám chybělo pár čísel. Šílené,“ pronesl.

I když fanoušci jistě mají k výkonu ševců oprávněné výhrady, Fantiš má svědomí čisté. „Když budu za sebe, dal jsem do toho všechno,“ tvrdí. „Každý z nás ale musí sám říct, zda pro záchranu nejen v zápase v Jablonci udělal maximum. Tady jde o celou sezonu, která nedopadla dobře,“ dodal zklamaně.