„Sedlo mi to krásně. Schválně jsem šel do rybičky. Kdyby nebylo pokropené hřiště, asi by to hostující gólman chytil. Takto to krásně sklouzlo za tyčku, takže jsem rád,“ usmíval se po nedělním derby jeden ze zlínských střelců, kteří se podílel na další výhře 3:1.

Co se stalo, že jste po inkasované brance na chvíli přestali hrát a o vedení rychle přišli?

To je jednoduché. Začali jsme zbytečně ztrácet balony. Hlavně ve středu hřiště nám to nešlo. Brno nás trošku zmáčklo, z čehož pramenil vyrovnávací gól, který jsme inkasovali po autu. Nezachytili jsme náběh hostujícího hráče a bylo to 1:1. To bychom asi nebyli my, kdybychom hned po vstřelené brance nedostali gól. (úsměv)

Souhlasíte, že klíčovým okamžikem zápasu bylo vyloučení Štepanovského?

Určitě. Brno změnilo rozestavení, šlo do 4-4-1, a tím nám hodně otvíralo kraje hřiště. Na začátku zápasu, kdy hrálo svůj systém, jsme se právě do křídelních prostorů moc nedostávali. Ve druhé půli už to bylo v naší režii. Na Brno jsme vlítli, dali mu dva góly a zápas rozhodli.

Sázeli jste na to, že Zbrojovka má vzadu problémy a chybí jí hned několik obránců?

Koukali jsme na to. Je pravda, že Brno má nějaké problémy, vypadlo mu spousta hráčů. A když se to stane zrovna v obraně, tak je to vždycky problém. To stejné bychom řešili i my.

Neměli jste vyhrát výraznějším rozdílem?

Je pravda, že šancí jsme měli hodně, ale buďme nohama na zemi a rádi za výhru. Doma jsme za každou cenu chtěli bodovat naplno, což se nám povedlo.

Šest bodů po třech kolech je slušné, že?

Samozřejmě. Jsme rádi, že jsme proti Brnu potvrdili výhru z Mladé Boleslavi. Kdybychom doma klopýtli, bylo by to zbytečné. Takto jsme se krásně vyhoupli, jsme za to rádi.

Pojedete nyní na Spartu ve větším klidu?

Je pravda, že po dobrém vstupu do sezony tam nemáme moc co ztratit. Takže tam vlítneme a uvidíme, co se stane. Na druhé straně víme, že Sparta je rovněž v laufu.

Je dobře, že máte zase na chvíli klid?

Určitě. Ale pořád mě mrzí porážka se Slováckem. Já si furt myslím, že jsme v derby neměli prohrát. Klobouk dolů, že jsme se z toho otřepali. Je vidět, že tým drží pospolu. Věřím, že na výsledky navážeme i v dalších zápasech a že body budeme sbírat dál.

Proti Brnu mohly do hlediště skoro tři tisícovky diváků. Hrálo se vám lépe?

Samozřejmě. Nechápu, proč bychom měli hrát před prázdnými tribunami. Já hlavně doufám, že zase nepřijdou nějaká opatření, nebo se sezona nedej bože stopne. Je strašné se do toho pořád dostávat. Doufám, že liga pojede dál a nezastaví se.