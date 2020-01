Hnaníčkovy smlouva vypršela po třech a půl letech, novou nedostal. Stejně ve Zlíně skončil i Argentinec Podio, který ale toužil po změně, proto šel jinam.

Půlroční hostování zase vypršelo Wágnerovi s Maškem, na Kypr se vrátil Folprecht. Vedení Fastavu navíc jedná o rozvázání spolupráce s gruzínským zadákem Giorgadzem. „Vzali jsme si čas do pondělí. Vypadá to ale, že se rozloučíme a každý si půjdeme svojí cestou,“ přiznává Grygera.

Důvodem je především nedostatečné herní vytížení zahraniční akvizice. „V závěru podzimu se nedostal ani do nominace na utkání,“ připomíná.

Ve Zlíně chtějí dávat šanci hlavně svým odchovancům. „V kádru máme své kluky, ve kterých vidíme budoucnost, což Andro chápe. Vidí situaci stejně jako my,“ říká Grygera.

Defenzivu mají ševci i přes ztráty pokrytou. Na podzim se předvedli šikovní mladíci Cedidla s Kolářem, z hostování v Líšni se vrátil vysoký zadák Bačo. „Obrana je vyvážená,“ je přesvědčený někdejší vynikající krajní bek.

Navíc s individuálním tréninkem začal dlouhodobý marod Vraštil. „Byl na srazu, ale připravuje se sám v posilovně. I když rehabilitace vypadá velice dobře, počítáme s ním až od nové sezony,“ přiznává Grygera.

Na jaře nebude oblékat dres Fastavu ani Patrik Slaměna. Mládežnický reprezentant bude pokračovat v druholigovém Prostějově. „Chceme, aby byl na jaře stejně vytížený jako na podzim,“ přeje si známý funkcionář, který zároveň popřel návrat Pazdery.

Na úvodním tréninku se hlásila také jediná zimní zlínská posila, lotyšský útočník Davis Ikaunieks. Kromě něj a Poznara je na soupisce Fastavu i Železník, Fantiš a Pejša.

Ševci tak nyní shánějí především hráče do středové řady. Jednání jsou ale teprve na začátku. „,Týmy se rozjíždějí, pohyby zatím nejsou moc velké,“ zůstává v klidu Grygera.

Zlínu patří i zraněný útočník Mehanovič. Šestadvacetiletý Bosňan hostoval v kazašském Ordabasy, kam by mohl přestoupit.

Dvanáctý tým FORTUNA:LIGY půjde do druhé poloviny sezony s maximálně dvaceti hráči a třemi brankáři. Na letné kádr nijak nafukovat nechtějí. „K dispozici máme hodně mladých kluků, kteří budou nastupovat v dorostu nebo béčku,“ pronesl devětatřicetiletý činovník.

I rezerva Fastavu bude v MSFL pomoct, neboť je po podzimu předposlední a šance na záchranu nejsou velké. „Nejdřív se samozřejmě díváme na áčko, pak až na béčko. Ale kalendář nám moc nevyhovuje. Liga totiž začíná dost brzy a končí mnohem dřív než MSFL,“ připomíná.

V kádru Zlína je i Jan Hellebrand. Mladší bratr Patrika, který je blízko přestupu do Slavie Praha. Vedení Fastavu s penězi za benefity z prodeje odchovance do týmu účastníka Ligy mistryň nekalkuluje. „Ani nevím, jestli je to dotažené. Už jsme od Slovácka něco inkasovali, ale další benefity jsme neřešili. Částku opravdu neznám,“ dodal Grygera.